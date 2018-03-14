قال شاهد من وكالة رويترز للأنباء والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن آلاف السوريين فروا من بلدة تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية، الخميس، وعبروا سيراً على الأقدام إلى أراض تسيطر عليها الحكومة مع تقدم الجيش داخل آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي رجالاً ونساء وأطفالاً يحملون أغطية وحقائب يسيرون على طريق طيني نحو مواقع تسيطر عليها الحكومة على مشارف مدينة حمورية.
وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا، إن عدد الأشخاص الذين غادروا جيباً تسيطر عليه المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية إلى مواقع الحكومة ارتفع إلى 12500 على الأقل.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد، إن المدنيين يتدفقون خارجين من كفر بطنا وحمورية وجسرين وسقبا.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أجلي عشرات المرضى والجرحى من الغوطة الشرقية.
وقسمت المنطقة، التي كانت أكبر مساحة من الأراضي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة دمشق، إلى ثلاثة جيوب محاصرة بعد هجوم حكومي بدأ قبل نحو شهر.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إن قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة دخلت الجيب الشمالي من الغوطة الشرقية، الخميس.
وقال الهلال الأحمر العربي السوري لرويترز، إن قافلة تحمل حوالي 340 طناً من المساعدات الغذائية دخلت الغوطة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.
وكانت يولاندا جاكميه المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذكرت، أن القافلة تنقل مواد غذائية تكفي نحو 26 ألف شخص لمدة شهر إضافة إلى إمدادات أخرى.
وقالت جاكميه، إن القافلة تنقل 5220 حصة غذاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و5220 جوال طحين من برنامج الأغذية العالمي. والحصة الواحدة تكفي لإطعام أسرة من خمسة أفراد لمدة شهر.
وقال المرصد السوري، إن الجيب الجنوبي من الغوطة الشرقية الذي يسيطر عليه فصيل معارض آخر تعرض لعشرات الضربات الجوية، ليل الأربعاء.
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مع تقدم قوات النظام
آلاف المدنيين يخرجون من الغوطة
وكالات - الشروق أونلاين
قال شاهد من وكالة رويترز للأنباء والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن آلاف السوريين فروا من بلدة تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية، الخميس، وعبروا سيراً على الأقدام إلى أراض تسيطر عليها الحكومة مع تقدم الجيش داخل آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق.
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وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي رجالاً ونساء وأطفالاً يحملون أغطية وحقائب يسيرون على طريق طيني نحو مواقع تسيطر عليها الحكومة على مشارف مدينة حمورية.
وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا، إن عدد الأشخاص الذين غادروا جيباً تسيطر عليه المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية إلى مواقع الحكومة ارتفع إلى 12500 على الأقل.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد، إن المدنيين يتدفقون خارجين من كفر بطنا وحمورية وجسرين وسقبا.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أجلي عشرات المرضى والجرحى من الغوطة الشرقية.
وقسمت المنطقة، التي كانت أكبر مساحة من الأراضي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة دمشق، إلى ثلاثة جيوب محاصرة بعد هجوم حكومي بدأ قبل نحو شهر.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إن قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة دخلت الجيب الشمالي من الغوطة الشرقية، الخميس.
وقال الهلال الأحمر العربي السوري لرويترز، إن قافلة تحمل حوالي 340 طناً من المساعدات الغذائية دخلت الغوطة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.
وكانت يولاندا جاكميه المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذكرت، أن القافلة تنقل مواد غذائية تكفي نحو 26 ألف شخص لمدة شهر إضافة إلى إمدادات أخرى.
وقالت جاكميه، إن القافلة تنقل 5220 حصة غذاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و5220 جوال طحين من برنامج الأغذية العالمي. والحصة الواحدة تكفي لإطعام أسرة من خمسة أفراد لمدة شهر.
وقال المرصد السوري، إن الجيب الجنوبي من الغوطة الشرقية الذي يسيطر عليه فصيل معارض آخر تعرض لعشرات الضربات الجوية، ليل الأربعاء.