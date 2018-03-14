استعدت وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، سفير جمهورية مالي لدى الجزائر، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له السفارة الجزائرية في باماكو.
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، إن تم استدعاء السفير المالي، لبحث الإعتداء الماليّ على حرمة السفارة الجزائرية، مشيرا أن وزارة الشؤون الخارجية المالية قد استدعت من جهتها السفير الجزائري، مؤكدة فتح تحقيق في الأحداث التي وصفها المتحدث بـ"المؤسفة".
وكان محيط السفارة الجزائرية بالعاصمة المالية في باماكو قد شهد مظاهرات وأعمال شغب، الثلاثاء 13 مارس، تنديدا بترحيل مهاجرين ماليين من الجزائر بعدما كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، حيث أقدم المتظاهرون على غلق الطريق وتكسير أعمدة الإنارة وإضرام النار في العجلات المطاطية وحرق الحديقة المحاذية للسفارة.
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الرأي
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بعد أعمال شغب أمام سفارتها بباماكو
الجزائر تستدعي السفير المالي
الشروق أون لاين
استعدت وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، سفير جمهورية مالي لدى الجزائر، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له السفارة الجزائرية في باماكو.
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وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، إن تم استدعاء السفير المالي، لبحث الإعتداء الماليّ على حرمة السفارة الجزائرية، مشيرا أن وزارة الشؤون الخارجية المالية قد استدعت من جهتها السفير الجزائري، مؤكدة فتح تحقيق في الأحداث التي وصفها المتحدث بـ"المؤسفة".
وكان محيط السفارة الجزائرية بالعاصمة المالية في باماكو قد شهد مظاهرات وأعمال شغب، الثلاثاء 13 مارس، تنديدا بترحيل مهاجرين ماليين من الجزائر بعدما كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، حيث أقدم المتظاهرون على غلق الطريق وتكسير أعمدة الإنارة وإضرام النار في العجلات المطاطية وحرق الحديقة المحاذية للسفارة.