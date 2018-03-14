قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، إنه سيلتقي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، في بروكسل، لبحث هجوم غاز الأعصاب الذي وقع على أراض بريطانية.
كما اتهم ستولتنبرغ روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.
وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسي، لكنه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة في التحقيق.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "وقع الهجوم في سالزبري في إطار نمط رأيناه على مدى سنوات عديدة"، في إشارة منه لروسيا.
وتابع قائلاً: "نستجيب للأمر بوسائل كثيرة ومختلفة".
تغريدة
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
مع
ضد
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
إيجابي
غير إيجابي
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
شارك برأيك
هل إصرار ماجر على إبعاد مبولحي وفيغولي في محله؟
البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
الأكثر تفاعلا
1سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك
2روسيا تعد إجراءات انتقامية ضد بريطانيا
3الوليد بن طلال يبيع فندقاً في دمشق لرجل أعمال مقرب من الأسد
4صدامات بين الأمن المغربي ومحتجين في مدينة جرادة
5إيران غيرت سلوكها بشكل إيجابي في مياه الخليج
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
ذات المأساتين
عمار يزلي
القانون يعاقب المصوِّرين
جمال لعلامي
مضحكة بالأبيض والأسود!
صالح عوض
فرسان المعبد من جديد!
صالح عوض
مزقوا ثيابنا
محمد بوالروايح
أردوغان على خطى آل عثمان
جمال لعلامي
هزمكم البوحمرون!
حبيب راشدين
الصح ـ آفة في تقرير الآفة ـ مي
قادة بن عمار
سياسيون لوجه الله!
سلطان بركاني
عسى أن يكون خيرا
الفيديو
سوريا بعد سبع سنوات من الحرب والدمار.. والانقسام
أردوغان "يُعاير" فرنسا بجرائمها في الجزائر..!
فصل جديد من التصعيد بين روسيا وبريطانيا بشأن العميل المزدوج
الغوطة الشرقية.. مدينة تحت الأنقاض وعالم يتفرج
نقابة "الزوايا الأشراف".. مواقف صادمة ولا رقابة عليها؟!
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
أمين عام حلف شمال الأطلسي:
روسيا تحاول زعزعة استقرار الغرب
رويترز - الشروق أونلاين
قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، إنه سيلتقي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، في بروكسل، لبحث هجوم غاز الأعصاب الذي وقع على أراض بريطانية.
تغطيات ذات صلة
طارق رمضان ينفي الاتهامات التي طالته
روسيا تحاول زعزعة استقرار الغرب
آلاف المدنيين يخرجون من الغوطة
إيران غيرت سلوكها بشكل إيجابي في مياه الخليج
سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك
كما اتهم ستولتنبرغ روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.
وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسي، لكنه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة في التحقيق.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "وقع الهجوم في سالزبري في إطار نمط رأيناه على مدى سنوات عديدة"، في إشارة منه لروسيا.
وتابع قائلاً: "نستجيب للأمر بوسائل كثيرة ومختلفة".
تغريدة