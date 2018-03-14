دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بين الجزائر وفرنسا لمواجهة التهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية، واعتبر في هذا الشأن أنه بالنظر إلى البعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الثنائية بين البلدين المتمثل في تواجد جالية جزائرية بفرنسا ومواطنين وشركات فرنسية بالجزائر "نحن مطالبون بتعميق التعاون الأمني لأن أمن بلدينا يبدأ في البلد الآخر".
وأضاف بدوي، في كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماع ولاة الجزائر والمحافظين الفرنسيين مناصفة مع نظيره الفرنسي جيرار كولومب، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو إضافة إلى كونه "أكبر منطقة للتعاون الدولي فهو أيضا أكبر المناطق المتميزة برهانات أمنية واسعة ومتنوعة على غرار الهجرة غير الشرعية، شبكات التهريب، الاتجار بالمخدرات، الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان".
وأكد بدوي أن كلا الطرفين، الجزائر وفرنسا، على وعي بحجم التهديدات التي تمثلها وهو ما يستوجب توثيق التعاون الثنائي والتنسيق الأمني الذي وصفه "في أحسن أحواله".
ولفت وزير الداخلية إلى أن البلدين قطعا أشواطا لا يستهان بها في شتى المجالات، إلا أن ما يبقي القيام به هو أكبر، ويشجعنا على ضرورة تعزيز ميكانيزمات التشاور الدائمة على مختلف المستويات للتسريع في وتيرة شراكاتنا، مشددا على أن "التعاون اللامركزي هو الجسر الذي سيسمح لبلدينا بتبادل الخبرات والتجارب".
واستشهد بدوي، بالتعاون الجيد بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها الفرنسية، مشيرا إلى أنه دليل على تنسيق وثيق من خلال تبادل الخبرات في المجال الأمني".
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين "سيثمر مشاريع تعاون جديدة ونفسا ثانيا للتعاون الجزائري الفرنسي".
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تحدث عن الرهانات المشتركة بين البلدين.. بدوي:
التهديدات الإرهابية تفرض رفع التنسيق بين الجزائر وفرنسا
إيمان عويمر
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بين الجزائر وفرنسا لمواجهة التهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية، واعتبر في هذا الشأن أنه بالنظر إلى البعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الثنائية بين البلدين المتمثل في تواجد جالية جزائرية بفرنسا ومواطنين وشركات فرنسية بالجزائر "نحن مطالبون بتعميق التعاون الأمني لأن أمن بلدينا يبدأ في البلد الآخر".
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وأضاف بدوي، في كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماع ولاة الجزائر والمحافظين الفرنسيين مناصفة مع نظيره الفرنسي جيرار كولومب، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو إضافة إلى كونه "أكبر منطقة للتعاون الدولي فهو أيضا أكبر المناطق المتميزة برهانات أمنية واسعة ومتنوعة على غرار الهجرة غير الشرعية، شبكات التهريب، الاتجار بالمخدرات، الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان".
وأكد بدوي أن كلا الطرفين، الجزائر وفرنسا، على وعي بحجم التهديدات التي تمثلها وهو ما يستوجب توثيق التعاون الثنائي والتنسيق الأمني الذي وصفه "في أحسن أحواله".
ولفت وزير الداخلية إلى أن البلدين قطعا أشواطا لا يستهان بها في شتى المجالات، إلا أن ما يبقي القيام به هو أكبر، ويشجعنا على ضرورة تعزيز ميكانيزمات التشاور الدائمة على مختلف المستويات للتسريع في وتيرة شراكاتنا، مشددا على أن "التعاون اللامركزي هو الجسر الذي سيسمح لبلدينا بتبادل الخبرات والتجارب".
واستشهد بدوي، بالتعاون الجيد بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها الفرنسية، مشيرا إلى أنه دليل على تنسيق وثيق من خلال تبادل الخبرات في المجال الأمني".
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين "سيثمر مشاريع تعاون جديدة ونفسا ثانيا للتعاون الجزائري الفرنسي".