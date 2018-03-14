فضيحة جديدة تهز قطاع التربية بالعاصمة.. والأولياء تحت الصدمة: استبْيان حول العذريّة والخطوبة والتبرّج والزواج لتلاميذ الثانويات!

وزعت بعض الثانويات بالجزائر العاصمة وفي سابقة خطيرة، استبيانا على تلاميذها، متعلقا بمذكرة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه، والخطير أن الاستبيان تطرق في أسئلته إلى مواضيع حساسة جدا داخل الأسرة الجزائرية وغير لائقة، تتحدث عن عذرية الفتيات وحجاب النساء المتزوجات، ونظرة الرجل إلى حجاب المرأة...وغيرها من الأسئلة، حيث شكلت صدمة كبيرة لمتلقيها من الأولياء، الذين احتجوا لدى إدارة الثانويات التي يدرس بها أبناؤهم، خاصة أنهم تلقوا الأسئلة من أطفالهم القصر.

فجّر النائب البرلماني عن حركة "حمس"، ناصر حمدادوش، فضيحة ثقيلة متعلقة بتوزيع استبيانات جامعية، على تلاميذ في الثانويات، تتضمن أسئلة غير لائقة، ولا يعقل توزيعها على أطفال.

وبحسبما كشفه حمدادوش في اتصال مع "الشروق اليومي" الخميس، فقد سمحت 9 ثانويات بالعاصمة، بتوزيع استبيان متعلق بمذكرة دكتوراه لطالبة جامعية، حيث أكد أن ابنه المتمدرس في ثانوية ابن الناس ببلدية سيدي أمحمد، أحضر له نهاية الأسبوع، قرابة سبع أوراق سلمتها له إدارة الثانوية التي يدرس بها، حيث طلب التلميذ من والده الإجابة عن 50 سؤالا، حتى يعيدها مرة ثانية إلى إدارة الثانوية.

والمؤسف في الموضوع،بحسب تعبير محدثنا، أن الأسئلة التي تخص مذكرة دكتوراه في علم الاجتماع وتحمل عنوان "التداخل الثقافي مع البنية الديمغرافية للمجتمع الجزائري"، يتضمن استبيانها بعض الأسئلة التي لا تتناسب إطلاقا مع تفكير تلاميذ ومراهقين وحتى الكبار "ومادامت موجهة إلى الآباء، فلا يجوز أصلا تسليمها لأيادي تلاميذ، المؤكد أنهم سيقرؤونهاقبل حملها إلى المنزل"، بحسب تعليقه.

ومن الأسئلة المذكورة حسب نسخة من الاستبيان اطلعت عليها "الشروق": حسب رأيك.. هل الحجاب مفروض دينيا أم قناعة شخصية؟ هل في رأيك العذرية قبل الزواج قيمة اجتماعية ودينية لا يزال المجتمع الجزائري يحافظ عليها؟ هل تفضل أن ترتدي زوجتك الحجاب، دون حجاب، المهم السترة؟ من رافقك من الأهل عند الخطبة؟...

ويؤكد النائب عن حركة حمس، أنه تنقل إلى الثانوية التي يدرس بها ابنه للاستفسار عن الأمر والاحتجاج، فتبين له حسب تبرير مدير الثانوية، أن الموضوع متعلق بدراسة جامعية لإنجاز مذكرة دكتوراه في علم الاجتماع، وأن الطالبة تحمل رخصة من مديرية التربية الجزائر وسط، لتقدم استبيانها في 9 ثانويات، ودراستها تحمل شقين، أسئلة موجهة إلى الآباء وأخرى إلى الطلبة.

ووصف المتحدث ما حصل بـ"المعيب"، إذ لا يجوز- حسب تعبيره-أن ترخص وزارة التربية الوطنية بتوزيع استبيانات متعلقة بدراسات معينة على تلاميذ صغار، دون مراعاة الخصوصية ومضمون الأسئلة.

وأضاف حمدادوش بالقول: "هذا السلوك مرفوض، وفيه اعتداء على الخصوصية، لاشتماله أسئلة غريبة، فحتى وإن كانت الأسئلة غير ملزمة وغير مشخصنة، فهي لا تليق بخصوصية الأسرة الجزائرية"، داعيا مسؤولي التربية ومديري الثانويات إلى ضرورة الاطلاع على محتوى الأسئلة قبل الترخيص بتوزيع أي نوع من الدراسات في أي مجال كان داخل الحرم المدرسي.

ومن جهته، استنكر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، في اتصال مع "الشروق" ظاهرة توزيع الدراسات الجامعية أو في أي ميدان آخر داخل المدارس، خاصة خلال أوقات التمدرس، فزيادة على تشويش تركيز التلاميذ، قد تحمل بعض الدراسات أفكارا أو أسئلة قد تلفت انتباه المراهقين إلى بعض الظواهر فيتبنونها، حسب تعبيره، داعيا في الوقت نفسه وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق في موضوع هذا الاستبيان، لتقصي الحقائق ومعاقبة المتسببين في الفضيحة.

اتهم الطالبة بالتلاعب بمديرية التربية للجزائر وسط.. نور الدين خالدي لـ''الشروق'':

"أوقفنا الاستبيان بعد الاطلاع على محتواه غير اللائق"

أثار الاستبيان الموجه لتلامذة العاصمة ردود فعل غاضبة بين الأولياء، ولمعرفة خلفيات الموضوع، اتصلنا بمدير التربية، الجزائر وسط، نور الدين خالدي، فأكد لنا حقيقة الترخيص لطالبة علم الاجتماع، موضحا أن الطالبة تلاعبت أثناء تقدمها إلى مديرية التربية من أجل الترخيص لها وقال ''تقدمت في فيفري الماضي، وطلبت رخصة لإجراء بحث مع مستشارة التوجيه لأنّ البحث يهم قطاع التربية، حيث قمنا بالترخيص لها في ثانويتين فقط".

وأضاف خالدي أنّ إجراء البحث تطلب تمديده إلى ثانويات أخرى، فوافقت المديرية على ذلك، قائلا ''لم تعلمنا للوهلة الأولى بأنها ستوزع استبيانا على التلاميذ، وأنه لو أعلمتنا مسبقا كنا سنقوم بالاطلاع على أسئلة الاستبيان''، وأوضح خالدي في اتصال هاتفي مع ''الشروق'' أنه بعد الترخيص لها قامت يوم 13 فيفري الماضي بتوزيع الاستبيان على بعض التلاميذ فقط، وعند الاطلاع عليه من طرف مدير المؤسسة تم إعلام مديرية التربية، حيث تبين أن الأسئلة غير مقبولة وغير لائقة للتلاميذ وحتى أوليائهم، نظرا للتجاوزات المسجلة في الاستبيان الخاص بالمعنية، لذلك تم إلغاء رخصتها فورا صباح الأربعاء الماضي، وأضاف لم نسمح للطالبة بالدخول إلى أي مؤسسة تابعة لمديرية التربية وسط لتحايلها، وكذا لطبيعة الأسئلة غير المقبولة بتاتا.