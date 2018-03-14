في انتظار تعميم القرار وطنيا بموجب جمعية عامة السبت الأطباء المقيمون في مصطفى باشا يعلنون بالإجماع "سنة بيضاء"

صادقت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين لمصطفي باشا على قرار إعلان السنة البيضاء كخطوة تصعيدية جديدة بعد تشبث وزارة الصحة برأيها بعدم فتح باب الحوار مع المحتجين، على حدّ قولهم.

أكد ممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بمستشفى مصطفي باشا بالعاصمة الدكتور طايلب محمد لـ''الشروق" أن قرار إعلان السنة البيضاء جاء بعد تعنت وزارة الصحة في التجاوب مع مطالبهم وتشبثها برأيها فيما يخص فتح باب الحوار لمناقشة مطالبهم التي رفعوها قبل 7 أشهر، وأضاف أن القرار لا رجعة فيه.

وأضاف ذات المتحدث في اتصال هاتفي جمعه بـ''الشروق''، أمس، أن جميع الأطباء مستعدون للاستقالة الجماعية أن 99 بالمائة منهم صادقوا ووافقوا على هذا القرار المهم بحسب رأيهم، وقال ''إذا رفضت السلطات المسؤولة من وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قضيتنا التي ندافع عنها منذ 8 أشهر سنضطر للاستقالة الجماعية''، وفي سياق مواز، أردف أن قوانين وزارة الصحة وكذا غياب الحلول الواقعية تجبرهم على الاستقالة الجماعية، خصوصا بعد رفض تأجيل امتحانات نهاية التخصص وكذا إلغاء الرزمانة''.

وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث أن هناك بعض المطالب لا رجعة فيها على غرار القانون الأساسي، وكذا مطلب الخدمة العسكرية، فضلا عن تعديل الخدمة المدنية والتحفيزية، وبخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول عدم رغبتهم في التوجه إلى الجنوب للعمل، أكد محمد طويلب ''نحن لم نتهرب من العمل في الجنوب عكس ما هو مشاع، نحن أردنا تحسين وضعية المستشفيات التي تعاني من نقص كبير في كافة الوسائل، بالإضافة تحسين إدارة المستشفى وبعد ذلك سنتوجه إلى الجنوب للعمل.

وبخصوص إعلان السنة البيضاء في كافة مستشفيات الوطن، ردّ المتحدث أنّ ذلك سيتحدد غدا السبت وهذا بعد عقد جمعية وطنية عامة.