أقدمت ثلاث تلميذات يدرسن بالطور المتوسط ببلدية مفتاح إلى الشرق من ولاية البليدة على محاولة وضع حد لحياتهن، بعدما تناولن مادة سامة بسبب معدلاتهن الضعيفة تزامنا ونهاية الفصل الثاني.
الحادثة سجلت مساء الأربعاء بمتوسطة حموش عبد الرحمن القديمة وسط المدينة، حيث تعرضن لآلام حادة في البطن، وتبين أنهن تناولن "سم الفئران" في محاولة للانتحار.
وبحسب مصادر "الشروق"، فإن الضحايا الثلاثة من مواليد سنة 2000 يدرسن بالقسم الرابع المتوسط ويرجح أنهن حاولن إنهاء حياتهن بهذه الطريقة المأساوية بالنظر إلى كون نتائجهن خلال امتحانات الفصل الثاني كانت دون المستوى. وأقدمت إحداهن على وضع حد لحياتها خوفا من العقاب، فحاولت تسميم نفسها لتلحق بها زميلتاها في محاولة انتحار جماعي، وتناولن سم الفئران داخل المؤسسة التعليمية، ليتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية لوحدة مفتاح التي تدخلت عشية الأربعاء بعدما تعرضت التلميذات لمضاعفات صحية وإصابة بآلام حادة في البطن، وتم إجلاؤهن على وجه السرعة إلى القطاع الصحي بمفتاح، حيث خضعن للرعاية الطبية المكثفة. من جهتها، افتتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في ظرف أسبوع بولاية البليدة، حيث أقدمت تلميذتان تبلغان 17 سنة من حي بن عاشور تزاولان الدراسة بالطور الثانوي، على محاولة انتحار مماثلة بعدما تناولتا كمية من مادة سم قتل الفئران ونقلن في وضع حرج إلى المركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون، حيث تلقين العلاج، والتحقيقات الأمنية جارية في القضية.
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بسبب نتائجهن الضعيفة
تلميذات يحاولن الانتحار بسم الفئران في البليدة
حسناء. ب
أقدمت ثلاث تلميذات يدرسن بالطور المتوسط ببلدية مفتاح إلى الشرق من ولاية البليدة على محاولة وضع حد لحياتهن، بعدما تناولن مادة سامة بسبب معدلاتهن الضعيفة تزامنا ونهاية الفصل الثاني.
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الحادثة سجلت مساء الأربعاء بمتوسطة حموش عبد الرحمن القديمة وسط المدينة، حيث تعرضن لآلام حادة في البطن، وتبين أنهن تناولن "سم الفئران" في محاولة للانتحار.
وبحسب مصادر "الشروق"، فإن الضحايا الثلاثة من مواليد سنة 2000 يدرسن بالقسم الرابع المتوسط ويرجح أنهن حاولن إنهاء حياتهن بهذه الطريقة المأساوية بالنظر إلى كون نتائجهن خلال امتحانات الفصل الثاني كانت دون المستوى. وأقدمت إحداهن على وضع حد لحياتها خوفا من العقاب، فحاولت تسميم نفسها لتلحق بها زميلتاها في محاولة انتحار جماعي، وتناولن سم الفئران داخل المؤسسة التعليمية، ليتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية لوحدة مفتاح التي تدخلت عشية الأربعاء بعدما تعرضت التلميذات لمضاعفات صحية وإصابة بآلام حادة في البطن، وتم إجلاؤهن على وجه السرعة إلى القطاع الصحي بمفتاح، حيث خضعن للرعاية الطبية المكثفة. من جهتها، افتتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في ظرف أسبوع بولاية البليدة، حيث أقدمت تلميذتان تبلغان 17 سنة من حي بن عاشور تزاولان الدراسة بالطور الثانوي، على محاولة انتحار مماثلة بعدما تناولتا كمية من مادة سم قتل الفئران ونقلن في وضع حرج إلى المركز الاستشفائي الجامعي فرانس فانون، حيث تلقين العلاج، والتحقيقات الأمنية جارية في القضية.