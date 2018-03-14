أسفرت مواجهات عنيفة اندلعت ظهر الخميس، بين مجموعتين من طلبة جامعة عباس لغرور بخنشلة، عن تسجيل 9 جرحى، اثنان منهم وصفت حالتهما بالخطيرة، بعد أن تم نقلهما من قبل وحدة للحماية المدنية، نحو مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى احمد بن بلة.
وتدخلت مصالح الدرك الوطني، بالفرقة الإقليمية بالحامة، بعد استنجاد إدارة الجامعة بها، نتيجة خروج الأمر عن سيطرة الأمن الداخلي، لتتنقل تعزيزات أمنية من فرق مكافحة الشغب إلى عين المكان، في محاولة لتهدئة الوضع، كما تم تسجيل عملية تخريب وتحطيم عمدي للممتلكات عمومية، أغلبها مست حافلات النقل الجامعي، نتيجة الرشق بالحجارة، ما تسبب في تسجيل إغماءات وسط الطلبات من هلع المشهد.
وأشارت مصادر "الشروق اليومي"، من عين المكان، أن الموجهات اندلعت في حدود منتصف النهار و20 دقيقة، بعد ملاسنات، شبت بين طالبين أحدهما من مدينة تازوقاغت، والثاني من زوي، بسبب معاكسة فتاة، تحولت مع لمح البصر، إلى مواجهات عنيفة، استعملت فيها الأسلحة البيضاء، بعد أن استنجد الطرفان بزملائهما، من أبناء بلدتهما، وتحول الحرم الجامعي إلى مسرح لمعركة لم يتمكن أعوان الأمن من السيطرة عليها أو فظ الشجار، لتستنجد الإدارة بقوات الدرك، التي تنقلت إلى عين المكان، وطلبت تعزيزات أمنية أخرى، لفرق مكافحة الشغب، وتوقفت الدراسة في كل معاهد الجامعة، لا سيما بعد سقوط جرحى من الطرفين، وتسجيل عمليات تخريب مست مرافق الجامعة، وحتى حافلات النقل، التي تعرضت للرشق بالحجارة، مما أسفر عن تسجيل جرحى آخرين.
وسارعت مصالح الأمن الداخلي عبر إقامات الذكور، إلى تطويق عمارات الإقامة ومرافق الخدمات، بالإقامتين، تحسبا لأي طارئ.
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بسبب معاكسة فتاة داخل الجامعة
مواجهات دامية تخلف عشرات الجرحى وسط الطلبة بخنشلة
طارق. م
أسفرت مواجهات عنيفة اندلعت ظهر الخميس، بين مجموعتين من طلبة جامعة عباس لغرور بخنشلة، عن تسجيل 9 جرحى، اثنان منهم وصفت حالتهما بالخطيرة، بعد أن تم نقلهما من قبل وحدة للحماية المدنية، نحو مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى احمد بن بلة.
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وتدخلت مصالح الدرك الوطني، بالفرقة الإقليمية بالحامة، بعد استنجاد إدارة الجامعة بها، نتيجة خروج الأمر عن سيطرة الأمن الداخلي، لتتنقل تعزيزات أمنية من فرق مكافحة الشغب إلى عين المكان، في محاولة لتهدئة الوضع، كما تم تسجيل عملية تخريب وتحطيم عمدي للممتلكات عمومية، أغلبها مست حافلات النقل الجامعي، نتيجة الرشق بالحجارة، ما تسبب في تسجيل إغماءات وسط الطلبات من هلع المشهد.
وأشارت مصادر "الشروق اليومي"، من عين المكان، أن الموجهات اندلعت في حدود منتصف النهار و20 دقيقة، بعد ملاسنات، شبت بين طالبين أحدهما من مدينة تازوقاغت، والثاني من زوي، بسبب معاكسة فتاة، تحولت مع لمح البصر، إلى مواجهات عنيفة، استعملت فيها الأسلحة البيضاء، بعد أن استنجد الطرفان بزملائهما، من أبناء بلدتهما، وتحول الحرم الجامعي إلى مسرح لمعركة لم يتمكن أعوان الأمن من السيطرة عليها أو فظ الشجار، لتستنجد الإدارة بقوات الدرك، التي تنقلت إلى عين المكان، وطلبت تعزيزات أمنية أخرى، لفرق مكافحة الشغب، وتوقفت الدراسة في كل معاهد الجامعة، لا سيما بعد سقوط جرحى من الطرفين، وتسجيل عمليات تخريب مست مرافق الجامعة، وحتى حافلات النقل، التي تعرضت للرشق بالحجارة، مما أسفر عن تسجيل جرحى آخرين.
وسارعت مصالح الأمن الداخلي عبر إقامات الذكور، إلى تطويق عمارات الإقامة ومرافق الخدمات، بالإقامتين، تحسبا لأي طارئ.