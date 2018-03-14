تمكنت عناصر الحماية المدنية للوحدة البحرية لميناء بوزجار بعين تموشنت، الخميس، في حدود الساعة الواحدة زوالا من انتشال جثة حراق إفريقي رمت بها أمواج البحر بشاطئ بوزجار.
العملية جاءت بحسب مصادر "الشروق"، إثر معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد بوجود جثة تطفو فوق سطح الماء، ليتم انتشالها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العامرية.
تنبغي الإشارة، إلى أنّ مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت تمكنت منذ بداية السنة من انتشال أكثر من 16 جثة لحراقة أفارقة.
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البحر يلفظ جثة "حراق" إفريقي بعين تموشنت
أمين بلحية
تمكنت عناصر الحماية المدنية للوحدة البحرية لميناء بوزجار بعين تموشنت، الخميس، في حدود الساعة الواحدة زوالا من انتشال جثة حراق إفريقي رمت بها أمواج البحر بشاطئ بوزجار.
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هذا ما يلزم لصحة القلب ومنع تجلط الدم؟
العملية جاءت بحسب مصادر "الشروق"، إثر معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد بوجود جثة تطفو فوق سطح الماء، ليتم انتشالها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العامرية.
تنبغي الإشارة، إلى أنّ مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت تمكنت منذ بداية السنة من انتشال أكثر من 16 جثة لحراقة أفارقة.