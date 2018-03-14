وزير التجارة محمد بن مرادي: سنراقب أسعار السيارات.. ولا استيراد في 2018 و2019

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، على هامش زيارته التفقدية لقطاعه بولاية المدية، أنّ الدولة لا تنوي استيراد السيارات لا هذه السنة ولا السنة القادمة، وستدعم السيارات المنتجة المحلية، كما أكد على شروع دائرته الوزارية في مراقبة أسعار السيارات بعد أن أعلنت وزارة الصناعة عن أسعار السيارات المنتجة محليا.

وفي سياق آخر، قال بن مرادي إن مصالحه قد فتحت تحقيقات معمّقة بخصوص أسعار مادة الياغورت، وهو الأمر الذي أسند لمجلس المنافسة، كما لم ينف وجود كميات معتبرة من الحليب توجه لاستعمالات تجارية أخرى، ما يحول دون وصولها للمستهلك، وهو ما وضعنا بشأنه آليات لمنع مثل هذه الممارسات، يضيف المتحدث.

وفي ردّه على مدى تأثير قرار منع بعض السلع من الاستيراد على ندرة هذه الأخيرة في الأسواق خلال الشهر الفضيل، لاسيما تلك المتعلقة بالمواد واسعة الاستهلاك، قال بن مرادي إنّ المواد المعنية بالمنع لا علاقة لها بالمواد واسعة الاستهلاك، وإنّ الوزارة بالتنسيق من مختلف المصالح ستسعى لضمان وفرة المنتوجات التي تعرف إقبالا كبيرا من الجزائريين في الشهر الفضيل ولن يكون هناك مشكل على حدّ تعبيره في الوفرة والأسعار. كما أضاف بن مرادي أن هيئاته الرقابية ستواصل حربها على الأسواق العشوائية وتفعيل بدلها أسواقا جوارية منظمة وقد قطعت وزارته أشواطا كبيرة في هذا الصدد، مثلما أكد الوزير.