Baddari donne le coup d’envoi officiel de l’année universitaire 2022/2023

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel Baddari a donné, samedi, le coup d’envoi officiel de l’année universitaire 2022/2023, a partir de l’Université “Mustapha Stambouli”, a Mascara.

Accompagné des autorités locales et de représentants de la communauté universitaire, Kamel Baddari a ainsi donné a partir de Mascara le coup d’envoi de la nouvelle année universitaire qui enregistre 1.700.000 étudiants et étudiantes, accueillis dans les différents établissements universitaires du pays, dont 333.000 nouveaux inscrits, parmi les nouveaux bacheliers.

Le secteur de l’Enseignement supérieur a été renforcé pour cette rentrée universitaire par la réception de 45.000 nouvelles places pédagogiques a travers le pays, en plus de 20.000 lits réceptionnés dans plusieurs résidences universitaires dans plusieurs wilayas.

Le secteur a également bénéficié de l’ouverture de 2.100 nouveaux postes d’enseignants afin de renforcer l’encadrement pédagogique des établissements d’Enseignement supérieur, ce qui a permis d’atteindre 65.000 enseignants de différents grades dont 47% ayant le grade de professeurs.

L’Université “Mustapha Stambouli” de Mascara accueillera, cette année un effectif de 22.500 étudiants dans les premier et deuxième cycles ainsi que 800 autres en doctorat en plus de 5.922 nouveaux bacheliers, le tout réparti sur sept (7) facultés.

Pour cette nouvelle saison, l’Université a lancé deux (2) spécialités, celles d’ingéniorat en Informatique et d’ingéniorat en Sciences et Technologies.

Au cours de sa visite a Mascara, le ministre a inauguré un centre de recherche a la Faculté des Sciences naturelles et de la vie au quartier de Sidi Saïd, ainsi qu’une résidence universitaire “Kettoufi Mohamed” d’une capacité de 2.000 lits. Baddari s’est également enquis de certains projets de recherche initiés a l’Université de Mascara.

Voici les points évoqués par le MESRS et l’ambassadeur de France a Alger

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu l’ambassadeur de France a Alger François Gouyette.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a reçu, mardi au siège du ministère, l’ambassadeur de France a Alger, François Gouyette, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

La rencontre a permis aux deux parties “d’examiner les relations bilatérales dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée par le Gouvernement algérien et qui exige une révision des programmes de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et leur adaptation aux priorités du Gouvernement, concernant notamment la sécurité alimentaire, la santé du citoyen et l’orientation vers les sciences exactes et les technologies de pointe, principalement après la création du pôle scientifique et technologique d’excellence de l’intelligence artificielle, des mathématiques et de la nano technologie”, ajoute le communiqué.

Ils ont également évoqué la nécessité d’inscrire la dynamique des enseignants et chercheurs dans le cadre du nouveau contexte lié aux défis du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l’amélioration de la formation et l’ouverture sur l’environnement socio-économique et international, outre l’exploitation des expertises en matière de recherche, de formation et de débouchés, et ce après le recours du secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a la création d’incubateurs et a la diffusion de la culture entrepreneuriale en milieu estudiantin pour la formation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs capables de créer la richesse.

Les deux parties ont convenu lors de cette rencontre, “d’accélérer la mise en place d’un groupe de travail commun composé d’experts pour examiner des dossiers de coopération entre les deux pays et définir les priorités et objectifs”, conclut le document.