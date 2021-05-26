” Band OPPO ” سوار ذكي للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية في الجزائر

أعلنت “أوبو”، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن الإطلاق الرسمي لـ OPPO Bandالذكي، وهو منتج جديد من باقة المنتجات الذكية المحمولة.

ويتمتع OPPO Band الجديد كليا، بخاصية المراقبة المستمرة للأكسجين في الدم، كما أنه يوفر 12 وضعا للتدريب ووظائف مريحة أخرى، وهو عبارة عن سوار بتصميم جميل، وذلك باحتوائه على شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي النشط ملونة بمقاس 1.1 بوصة، وهو متوفر في نسخة رياضية.

ويعمل هذا الجهاز على المراقبة المستمرة لنوم الشخص المستخدم له بدون توقف.

في الوقت الحاضر، لم تعد مشاكل النوم مقصورة على الأشخاص في منتصف العمر أو كبار السن، حيث يعاني عدد كبير من الشباب من اضطرابات النوم.

وتتمثل وظيفة المراقبة الصحية لسوار OPPO Band في الكشف عن مشاكل النوم. فهو يدعم المراقبة الدقيقة للنوم ومعد لضربات القلب والمراقبة المستمرة لـSpO2، مما يوفر تسجيلات شاملة وتحليل جودة النوم.

وقد أصبحت المراقبة المستمرة SpO2 ممكنة بواسطة جهاز استشعار الأكسجين في الدم المدمج، مما يسمح لـ OPPO Band بمراقبة تشبع الدم بالأكسجين بشكل مستمر في الثانية عندما يكون المستخدم نائما.

وبفضل شاشة العرض SpO2المستمرة وشاشة النوم الاحترافية، يمكن لـ OPPO Band مساعدة المستخدمين على تطوير عادات نوم صحية.

كما يحتوي OPPO Bandعلى شاشة عرض معدل ضربات القلب، ففي حالة ارتفاع معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي سيقوم السوار بالاهتزاز للتحذير من وجود اضطراب في ضربات القلب، مع وجود هذه الخاصية التي تقوم بقياس معدل ضربات القلب أثناء التمرين يمكن للمستخدمين تجنب الإفراط في التدريب.

كما يحتوي OPPO Band على 12 وضع تدريب مدمج يغطي معظم الرياضات الشعبية بين الشباب، حيث يقوم بتسجيل بيانات التمرين، ويمكن للمستخدمين التحقق من تقدمهم من خلال تطبيق HeyTapHealth.

ويمكن أن يعمل OPPO Band كامتداد للهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، وسيكون بإمكانكم تلقي الرسائل وإشعارات المكالمات والتحكم في تشغيل الموسيقى وحتى العثور على هواتفكم المحمولة من خلال هذا السوار.

وبفضل هذا السوار المصمم على أساس معاييرOPPO الدولية، يضمن المراقبة الآمنة والحماية الكاملة لبيانات المستخدم وفقًا لمعايير الموافقة المعمول بها.

وفيما يتعلق بالبطارية يستخدم OPPO Band معالجًا عالي الأداء ومنخفض الطاقة. مصنوعة من بطارية كبيرة بسعة 100 مللي أمبير، ويمكن شحنها بالكامل في مدة 1.5 ساعة فقط.

ويتوفر الإصدار الرياضي الأساسي من OPPO Bandبسعر 7900 دج.