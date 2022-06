Benzema accepte sa condamnation définitive a 1 an de prison avec sursis

Karim Benzema a entériné sa condamnation a un (1) an de prison avec sursis pour complicité de chantage envers Mathieu Valbuena.

Six ans après les faits, c’est la fin de l’affaire de la sextape. Karim Benzema ne viendra pas s’expliquer devant la cour d’appel de Versailles (Yvelines), le 30 juin et le 1er juillet, comme c’était prévu, peut-on lire dans les colonnes de l’Equipe. Il est donc condamné définitivement a un an de prison avec sursis, assorti de 75 000 € d’amende ainsi que 80 000 € a verser a Mathieu Valbuena au titre du préjudice moral, comme l’a annoncé le site Actu78 ce vendredi.

Une condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Versailles le 24 novembre dernier, pour complicité de chantage. «Karim Benzema s’est personnellement impliqué avec insistance pour tenter de convaincre Mathieu Valbuena de rencontrer son homme de confiance», avait alors expliqué le tribunal. Le nouvel avocat de « KB9 », Me Hugues Vigier repousse pourtant tout aveu de culpabilité de la part du favori au prochain Ballon d’Or France Football.

« Une vraie lassitude »

«Mon client est épuisé par cette procédure, explique l’avocat dans L’Equipe de samedi. Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C’est une vérité judiciaire. Mais ce n’est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n’a jamais voulu participer a une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena.»

Me Vigier évoque «un profond sentiment d’injustice» chez son client, mais aussi «une vraie lassitude». Karim Benzema aurait donc estimé «que cette nouvelle audience ne changerait rien et qu’il ne serait pas jugé comme il devrait l’être».

Karim Benzema est soupçonné d’avoir fait pression sur Mathieu Valbuena en octobre 2015 lors d’un rassemblement des Bleus a Clairfontaine afin que ce dernier cède au chantage en échange de la non-diffusion d’une sextape le mettant en scène. «Le premier propos de mon client est de dire: “Moi, je sais ce qui s’est passé dans cet entretien que j’ai eu avec Mathieu Valbuena a Clairefontaine. C’est ça le noyau de ce qui nous oppose et il sait que je n’ai commis aucune infraction”.»