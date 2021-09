Bourita: “La normalisation est un événement historique qui mérite d’être commémoré”

Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a déclaré que la normalisation des relations avec l’entité sioniste est un événement historique qui mérite d’être commémoré.

“La normalisation des relations avec Israël [l’entité sioniste] est en effet un événement historique qui mérite d’être commémoré, car elle a suscité un nouvel espoir et ouvert la voie a un élan sans précédent”, a indiqué le ministre marocain lors de cette rencontre virtuelle a laquelle ont aussi participé le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, et des ministres des affaires étrangères des Emirats arabes unis, de Bahreïn et de l’Etat hébreu, notant que l’accord Washington-Rabat-Tel Aviv, signé en décembre dernier “constitue le socle de cette relation renouvelée”.

“Soyez assurés de l’engagement inébranlable et continu du Maroc a faire ce qu’il faut pour contribuer réellement a la paix régionale”, a annoncé le chef de la diplomatie marocaine.