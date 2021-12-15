Brandt تصدَر أكثر من مليون ثلاجة وغسالة

تشارك في الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الوطني

تشارك “برندت الجزائر” في معرض الإنتاج الوطني، المنظم في قصر المعارض “صافكس” بالجزائر العاصمة بين 13 إلى 25 ديسمبر الجاري.

وبهذه المناسبة يعرض رائد الأجهزة الكهرومنزلية آخر مستجداته، على مساحة عرض تقدر بـ250 متر مربع تقع بالجناح المركزي، المنطقة B أين تقدم شركة “برندت” لزائريها مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة، تم تصميمها بفضل خبرة عالمية ويد عالمية محلية مدربة وفق المعايير الدولية.

وقالت الشركة في بيان لها “لطالما عملت برندت على توسيع شبكة إنتاجها، ولتحقيق هذا الغرض، تم إنشاء مجمع صناعي ضخم يمتد على مساحة 110 هكتار بمرتفعات سطيف، أين يتم إنتاج غسالات أمامية وعلوية وثلاجات بنسبة تصنيع تفوق 80 بالمائة”.

كما ستعرض “برندت” حلة جديدة من شاشات ULED Brandtوالتي ستطرح في السوق نهاية العام الجاري، ويأتي تلفزيون ULED بحجم 55 و65 بوصة، مزود بتقنيات تحسين جودة الصورة والصوت بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بالإنترنت، وبفضل استخدام خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن المطور “4 كي” قادر على تحليل الصور بذكاء وضبط كل بكسل بدقة محسنا بذلك درجات السطوع والتباين.

وأكدت “برندت الجزائر” من خلال مشاركتها في معرض الإنتاج الوطني التزامها بمواصلة تطوير وتصدير منتجاته إلى الخارج، علماً بأنـه تم تصدير أكثر من مليون غسالة وثلاجة إلى أوروبا وخاصة فرنسا ودول المغرب العربي.