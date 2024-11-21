“BRI” عنابة تضع حدّا لنشاط متّهمين بتزوير ورقة 2000 دينار

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) لأمن ولاية عنابة، من وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية.

العصابة الإجرامية تتكون من 3 أشخاص، حسب ما ذكرته الشرطة الجزائرية في بيان يوم الخميس. وقد ضبط في حوزة المتّهمين مبلغ مالي مزور من فئة 2000 دينار بالإضافة إلى معدات وأدوات تستعمل في التزوير.

وصدر في مارس الماضي، نصّ القانون الجديد المتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر. وهو يسلّط عقوبات تصل إلى السجن المؤبد على مرتكبي جرائم تزوير العملة والمساهمة في إصدارها أو توزيعها أو بيعها.

وإذا كانت قيمة النقود تقل عن 100 مليون سنتيم، تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة، والغرامة المالية بمبلغ يتراوح بين 100 و200 مليون سنتيم، وفق ما ينصّ عليه القانون.