Burkina Faso: Damiba démissionne après avoir été renversé

Manifestations anti-françaises a Ouagadougou

Aller vite, et “redynamiser” la lutte anti-jihadiste, ce sont les souhaits du nouveau chef du Burkina Faso. Le pays a connu la fin de semaine dernière un nouveau putsch en moins d’un an, et un changement de direction.

Dimanche, le chef de la junte au pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba a finalement accepté de démissionner, après avoir été renversé par un capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré: “Il faut vraiment que l’on change de rythme, a déclaré Ibrahim Traore, chef de la junte et nouveau leader autoproclamé du Burkina Faso. Nous devons changer de rythme. Nous devons aller vite. Tout le pays est en état d’urgence. Donc tout le monde a ce niveau doit être capable d’aller plus vite et d’abandonner la paperasserie inutile.”

L’ex-putschiste Damida était accusé de n’avoir pas fait mieux que son prédécesseur qu’il avait renversé, face aux djihadistes. Ces derniers mois, des attaques tuant des dizaines de civils et de soldats se sont multipliées dans le nord et l’est du Burkina Faso, où des villes sont désormais soumises a un blocus des djihadistes.

La France dans le collimateur

La journée de dimanche a Ouagadougou a été marquée par des manifestations anti-françaises, et pro-russes. Des centaines de personnes favorables au nouveau capitaine Traoré ont tenté d’attaquer l’ambassade de France. Samedi déja deux Institut français ont été pris pour cible.

Les manifestants réclamaient la fin de la présence militaire française au Sahel, et une coopération militaire avec la Russie, ont rapporté certains médias.

L’influence de Moscou ne cesse de croître dans plusieurs pays d’Afrique francophone, particulièrement au Mali et en Centrafrique.

La France a démenti avoir accordé une protection au leader déchu, qui se trouverait au Togo.

Burkina Faso: l’ambassade de France prise pour cible par des manifestants

Après des premières échauffourées la veille, des manifestants s’en prennent de nouveau ce dimanche matin a l’ambassade de France a Ouagadougou.

Des gaz lacrymogènes ont été tirés depuis l’intérieur du batiment diplomatique pour disperser des manifestants soutenant le putschiste autoproclamé Ibrahim Traoré, a constaté un journaliste de l’AFP présent sur place.

Quelques dizaines de manifestants s’étaient rassemblés devant l’ambassade, mettant le feu a des barrières de protection et jetant des pierres a l’intérieur du batiment, sur le toit duquel étaient positionnés des soldats français, quand les gazs ont été tirés.

A peine 24 heures après le début du coup contre le colonel Damiba vendredi, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en janvier, les putschistes ont accusé la France de l’aider a reconquérir le pouvoir – accusations immédiatement balayées par Paris – dans une situation extrêmement confuse.

Démis de ses fonctions par un groupe de militaires lors d’une annonce télévisée, vendredi 30 septembre, le chef de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a fait savoir samedi, par un texte publié sur la page Facebook officielle de la présidence, qu’il n’avait pas quitté le pouvoir. Il appelle les putschistes «a revenir a la raison pour éviter une guerre fratricide dont le Burkina Faso n’a pas besoin dans ce contexte ».

Plus tôt dans la journée, dans une intervention a la télévision nationale, ils avaient affirmé que M. Damiba « planifi[ait] une contre-offensive » depuis une « base française » près de la capitale du pays, Ouagadougou, ont rapporté des médias français.

« Je démens formellement m’être réfugié dans la base française de Kamboinsin. Ce n’est qu’une intoxication pour manipuler l’opinion », a-t-il également ajouté, répondant aux accusations des putschistes.Paris avait rapidement démenti. « Le camp où se trouvent nos forces françaises n’a jamais accueilli Paul-Henri Sandaogo Damiba, pas plus que notre ambassade », a précisé le ministère des affaires étrangères français.

Coup d’Etat au Burkina Faso: le chef de la junte démis de ses fonctions

L’histoire se répète au Burkina Faso. Le pays a été secoué vendredi 30 septembre par un second coup d’Etat en l’espace de huit mois.

Après une journée d’incertitude a Ouagadougou, une quinzaine de soldats ont annoncé vendredi soir sur le plateau de la radiotélévision nationale que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était démis de ses fonctions de président de la transition, a rapporté RFI. Depuis plusieurs semaines maintenant, les motifs de mécontentement s’accumulent au sein de l’armée.

D’abord, il y a l’insécurité qui perdure. L’attaque d’un convoi a Gaskindé, dans le Soum, la semaine passée, a porté un coup au moral des troupes. Les soldats du rang se sentent trahis, explique une source proche de l’armée.

Révélateur de cette impuissance a juguler la menace terroriste, le lieutenant-colonel Damiba avait limogé le 13 septembre dernier son ministre de la Défense et choisi d’assumer lui-même ses fonctions.

Le retour de l’ancien président Blaise Compaoré a également été très mal vécu par certains jeunes officiers. Ils y ont vu l’influence, encore trop forte, du RSP, l’ancienne garde présidentielle dirigée par le général Gilbert Diendéré, alors que certains d’entre eux se sont opposés a sa tentative de coup d’Etat en 2015.