Hadjira Bensalem, jeune consœur, récemment reconvertie en femmes d’affaires, ayant fui le dilemme entre l’exigence d’exactitude et la véracité des faits que le journalisme impose de nos jours.

Nouveau projet original, exclusif et atypique a la fois, ou aucune présence masculine n’est appréciée.

Buttefrly qui vient s’ouvrir ses portes il y a quelques semaines, est le premier cocon spécialement dédié a la gent féminine a Alger.

Sur les réseaux, les réactions sont très élogieuses : Butterfly semble faire l’unanimité. Très convoitée sur la toile, cette exclusivité féminine, montre d’ores et déja qu’elle a su séduire des dizaines de femmes, un espace où l’on peut se sentir a l’aise a l’abris du sexe opposé.

Dès l’entrée, une décoration très girly nous interpelle, a coup pastel, du rose et du gold ainsi des massifs de fleurs égayent l’atmosphère.

Manger sain et bio ? ce n’est plus un défi a Alger.Butterfly regorge d’idée pour associer nutrition et gourmandise dans le même slogan. L’espace girl-power affirme notamment vouloir se lancer dans l’art culinaire healthy proposant un assortiment de plats diététiques et boissons détox.