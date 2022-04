Ce fonds d’un pays arabe veut racheter le club de “Bennacer”

L’ambassade de Bahreïn au Royaume-Uni a confirmé ce lundi que le fonds d’investissement Investcorp a entamé des négociations exclusives avec l’AC Milan en vue du rachat du club italien, pour environ 1 milliard d’euros.

C’est ce qu’a rapporté le journal français L’Equipe dans son numéro de ce lundi 18 avril 2022.

C’est désormais officiel: évoqué dans notre édition du 15 avril, l’intérêt du fonds d’investissement bahreïni Investcorp pour l’AC Milan a été confirmé ce lundi sur le compte Twitter de l’ambassade de Bahreïn au Royaume-Uni, qui a annoncé être en négociations exclusives avec le club lombard pour son rachat, a hauteur de 1,1 milliard de dollars, soit 1 milliard d’euros. L’AC Milan appartient depuis 2018 au fonds américain Elliott Management Corporation.

Investcorp est un gestionnaire d’actifs basé a Bahreïn et fondé en 1982, dont les domaines d’activité comprennent notamment le capital-investissement, l’immobilier, la gestion de crédit et les capitaux stratégiques. La société, qui dispose de 11 bureaux a travers le monde (dont un a Londres), gère plus de 42 milliards de dollars d’actifs.

Ce club où évolue l’international algérien Ismaël Bennacer, 24 ans, pourrait être racheté par des dirigeants bahreïnis.

Il convient de rappeler que Bennacer est sous contrat avec le leader de la Serie A -“les Rossoneri”- jusqu’en 2024.

Vendredi dernier, le milieu de terrain des Verts a disputé son 100e match sous les couleurs du Milan AC.