Cette cheffe d’orchestre d’origine algérienne va-t-elle être nommée ministre de la Culture?

L’animateur franco-algérien Mouloud Achour reçoit mardi soir sur ‘Europe 1’ la cheffe d’orchestre d’origine algérienne Zahia Ziouani.

La musicienne explique qu’elle ne refuserait pas le poste de ministre de la Culture, que Roselyne Bachelot pourrait quitter a l’issue de la composition du premier gouvernement d’Elisabeth Borne. Mouloud Achour interpelle donc le président a ce sujet.

On ignore encore quand sera annoncée la composition du premier gouvernement d’Elisabeth Borne, nommée Première ministre lundi. Mouloud Achour a en tout cas un nom a lui proposer pour le ministère de la Culture. L’animateur de l’émission d’Europe 1 Verveine Underground reçoit mardi soir la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani. Face au discours de la musicienne sur la société et le monde que la culture, il l’imagine au ministère de la rue de Valois. Une idée qui ne rebute pas Zahia Ziouani.

“Pourquoi pas. Ce qui m’importe, c’est de trouver du sens a mon travail. Aujourd’hui c’est en tant qu’artiste, ce sera peut-être un jour en tant que ministre”, avance Zahia Ziouani. “Ce que j’aime a ma place actuelle, c’est de voir les choses changer concrètement tous les jours. Mais si on me demande demain de relever ce défi, je ne dirai pas non.”

“Manu, je sais que tu écoutes Europe 1”

Suite a cette réponse (et bien que ce soit a Elisabeth Borne que revienne la charge de composer le gouvernement), Mouloud Achour en appelle directement a celui qui devra valider la proposition de gouvernement: le président de la République. “Emmanuel Macron, je sais que vous avez des trucs a faire. Vous écoutez Europe 1, je le sais”, l’interpelle-t-il, avant de continuer sur le ton de l’humour. “Manu, je sais que tu écoutes. On a quelqu’un qui pourrait relever le défi. Enfin. Quelqu’un qui donne envie de culture, qui sait de quoi on parle. Elle ferait une super ministre de la Culture, vraiment”.

“Je pense que pendant le prochain quinquennat, vous serez ministre”, prophétise même Mouloud Achour. Reste a attendre quelques heures ou jours pour savoir si l’appel de l’animateur d’Europe 1 sera entendu.