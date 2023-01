Chems-Eddine Hafiz retire sa plainte contre l’écrivain français Michel Houellebecq

Pour des propos polémiques envers les musulmans

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz a confirmé « renoncer aux poursuites judiciaires » à l’encontre de Michel Houellebecq qui a tenu des propos polémiques envers l’Islam et les musulmans qu’il traite de “voleurs” et d'”agresseurs” et “incitation à la haine et à la violence”.

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait annoncé jeudi dernier avoir déposé plainte contre Michel Houellebecq pour « provocation à la haine contre les musulmans », selon le JDD. Dénonçant des propos « très graves », Chems-Eddine Hafiz avait relaté un entretien entre l’auteur des Particules élémentaires et l’essayiste Michel Onfray, retranscrit dans la revue Front populaire en novembre. Au cours de cet échange, l’incriminé avait estimé que « le souhait de la population française de souche » n’était pas que les musulmans « s’assimilent », mais qu’ils « cessent de les voler et de les agresser, ou bien qu’ils s’en aillent ». Au lendemain d’une rencontre avec l’écrivain, le plaignant a finalement fait marche arrière.

Après avoir pris connaissance des modifications apportées par Michel Houellebecq concernant ses « propos » controversés, et de l’expression de ses regrets, la Grande Mosquée de Paris a décidé « de renoncer en cet état aux poursuites judiciaires à son encontre ». Néanmoins, le président de l’Union des mosquées de France, Mohammed Moussaoui, a réaffirmé son intention de porter plainte, précisant à l’Agence France-Presse envisager un dépôt lundi.

« Islamophobe à temps partiel »

Dans une tribune publiée mercredi par Le Point , Michel Houellebecq avait répondu aux accusations d’incitation à la haine, en se définissant contre un « islamophobe à temps partiel » et en assurant que cette religion ne lui inspirait « guère de considération ». « Lorsqu’une enclave islamiste se sera créée, encore peuplée par quelques ‘gaulois’, et même par quelques juifs très courageux ou très pauvres, alors je pense en effet que des actes de résistance auront lieu – c’est-à-dire des actes terroristes, parce que la résistance c’est ça », avait à nouveau prophétisé l’homme derrière le best-seller Soumission.