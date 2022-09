Communiqué d’Echorouk sur la détention provisoire du journaliste Belkacem Houam

Le journal Echorouk, a reçu avec un choc énorme, la mise en détention provisoire de son journaliste de la rubrique locale, Belkacem Houam.

Le journaliste en question a été convoqué ce Jeudi 08/09/2022, par la police judiciaire et a présenté devant le juste d’instruction près le Tribunal d’Hussein Dey (Alger), qui l’a placé en détention préventive, suite a un article paru dans l’édition du 7 septembre 2022, traitant le contenu d’une réunion sectorielle conjointe sur l’exportation des dattes Algériennes.

Echorouk affirme son entière confiance en la justice algérienne, pour rendre justice au journaliste Belkacem Houam, tout en chargeant un groupe d’avocats pour plaider en faveur du confrère et le libérer de sa prison.

Echorouk affirme notamment que Mr Houam n’a fait qu’éclairer les pouvoirs publics sur une problématique évoquée par les concernés eux-mêmes, et en défense de la réputation du produit national, et de la protection des exportations algériennes, et ce , loin de toute interprétation arbitraire qui n’a rien a voir avec les objectifs et l’orientation du sujet.

Le Directeur Général