Conférence des factions palestiniennes: le président Tebboune rend une visite de courtoisie aux participants

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a rendu, mercredi, une visite de courtoisie aux participants a la Conférence de rassemblement pour l’unité palestinienne, abritée par l’Algérie et qui sera couronnée jeudi par la signature de la “Déclaration d’Alger.”

La visite du président Tebboune aux représentants des factions palestiniennes participant a cette rencontre vise a les encourager pour leurs efforts en vue de réaliser l’objectif de rassemblement auquel aspire tout un chacun.

Les travaux de cette conférence seront sanctionnés, jeudi, par la signature de “la Déclaration d’Alger” qui constituera une plateforme solide pour la réalisation de l’unité entre les différentes factions palestiniennes qui ont réalisé un consensus sans précédent lors de cette conférence.

A cette occasion, les participants a la conférence ont exprimé leur gratitude pour les efforts et le rôle de l’Algérie et du président Tebboune dans le rassemblement des palestiniens, notamment avant la tenue du Sommet arabe d’Alger, prévu début novembre, qui consacrera la centralité de la cause palestinienne.

Les participants a cette rencontre ont également salué la position constante de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne.

Le président Tebboune a réuni, le 5 juillet dernier a Alger, a l’occasion du soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le président de l’Etat de Palestine Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, une rencontre historique intervenue après un froid de plusieurs années.

Le président de la République a révélé, fin juillet dernier, que l’Algérie œuvrait a abriter une réunion des factions palestiniennes avant le sommet arabe.

Tebboune a souligné, lors de sa rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale, que l’Algérie “jouit de toute la crédibilité” pour pouvoir réconcilier les factions palestiniennes, étant “le seul pays qui n’a pas de calculs étroits a ce propos, de même qu’il se tient aux côtés de l’Organisation de libération de la Palestine en tant qu’unique représentant légitime du peuple palestinien”.

“Sans unité et sans unification des rangs, l’indépendance de la Palestine ne saurait être réalisée”, a affirmé le président Tebboune.

Les factions palestiniennes réunies en Algérie: premier commentaire de Hamas

Le mouvement de la résistance palestinienne Hamas a salué l’invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune des factions palestiniennes a une réunion en Algérie.

Hamas a affirmé lundi soir dans une déclaration a la presse son attachement a sa position et a sa politique constante qui consiste a féliciter tout effort arabe, islamique et national visant a unifier les rangs palestiniens et a mettre fin a la division.

Le mouvement Hamas a exprimé sa haute gratitude a la position historique de l’Algérie –gouvernement et peuple- dans son soutien au peuple palestinien et a sa cause juste et son droit a la résistance et a la libération.