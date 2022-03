Découvrez les 12 candidats a la présidentielle française

Le Conseil constitutionnel français a dévoilé, lundi midi, la liste officielle des candidats a l’élection présidentielle.

Avec Philippe Poutou, ils sont finalement douze a avoir obtenu leurs 500 parrainages, selon France 24.

Ils seront finalement douze candidats a avoir un bulletin de vote a leur nom, le 10 avril, lors du premier tour de l’élection présidentielle. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a dévoilé, lundi 7 mars, la liste officielle des candidats ayant obtenu leurs 500 parrainages d’élus nécessaires pour entrer dans la course a l’Elysée.

Les électeurs auront donc le choix entre douze candidats:

1- Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière),

2- Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France),

3- Anne Hidalgo (Parti socialiste),

4- Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts),

5- Jean Lassalle (Résistons!),

6- Marine Le Pen (Rassemblement national),

7- Emmanuel Macron (La République en marche),

8- Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise),

9- Valérie Pécresse (Les Républicains),

10- Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste),

11- Fabien Roussel (Parti communiste)

12- Eric Zemmour (Reconquête !).

Il reste désormais un peu peu plus d’un mois a ces derniers pour convaincre.

Aux onze noms déja connus lors du dernier décompte publié le 3 mars s’est ajouté, lundi, celui de Philippe Poutou. Le candidat du NPA, déja présent en 2012 et en 2017 et a qui il manquait encore 61 signatures jeudi soir, est finalement parvenu a les obtenir in extremis.

Laurent Fabius a précisé avoir reçu au total 13 672 parrainages d’élus, dont 13 427 ont été validés. Le Conseil constitutionnel s’est par ailleurs assuré du “consentement” des candidats a participer a l’élection, qui se déroulera les 10 et 24 avril, et a “constaté” le dépôt d’une déclaration de patrimoine et d’une autre d’intérêts et d’activité.

Onze candidats avaient pu se présenter en 2017, dix en 2012, douze en 2007 et seize – un record sous la Ve République – en 2002.