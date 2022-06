Derouaz: «Tout est fin prêt pour le lancement des JM d’Oran 2022»

A J-4 de l’ouverture officielle des Jeux méditerranéens d’Oran 2022 (JM Oran), prévue pour le 25 juin prochain, Mohamed Aziz Derouaz, Commissaire de cet événement assure que tous les moyens sont mis en place pour le lancement de la manifestation.

Reçu, ce mardi matin, a l’émission l’Invité de la Rédaction de la Chaîne III de la Radio Algérienne, Mohamed Aziz Derouaz affirme que « toutes les infrastructures sont prêtes, notamment le complexe olympique, pour accueillir les athlètes »

Le village méditerranéen, quartier général des athlètes et de leurs staffs offrira, promet le commissaire des JM Oran 2022, toutes les commodités. «Le village offre a la famille méditerranéenne le confort nécessaire. Des batiments de grand standing et de bonnes conditions de restaurations», confirme-t-il, ajoutant que « ce village dispose d’un espace dédié a la vie sociale des athlètes. Il leur permettra de connaître les aspects culturel, artisanal et historique de l’Algérie et de la ville d’Oran.»

Le même responsable précise que certaines compétitions débuteront, ce mardi, avec «l’arrivée, a Oran, des délégations de la Slovénie et de la Macédoine du Nord, ainsi que quelques dizaines d’athlètes de différents comités olympiques.»

Une cérémonie d’ouverture a guichet fermé

Le site internet de vente des billets d’accès a la cérémonie d’ouverture des JM Oran 2022 a enregistré « 2000 entrées par seconde » et « la vente 3 200 billets en moins d’une heure », fait savoir l’intervenant qui se réjouit de « l’engouement des algériens pour les jeux ».

Le commissaire des JM Oran 2022 dévoile, par la même occasion, que le même site a enregistré près de 18 000 tentatives de hacking.

« 83 heures de diffusion télévisuelle »

Près de 1 800 journalistes, entre nationaux et internationaux, couvriront la 19e édition des JM Oran 2022. Selon Derouaz, «les télévisions nationales et internationales diffuseront 83 heures en direct.»

Cela n’a été possible qu’après «la signature d’une convention entre le Comité international des Jeux Méditerranéens (CIJM) et l’organisation de l’Eurovision», explique Derouaz qui précise que c’est «une première dans l’histoire des JM.»

Il annonce, par la même occasion, «qu’une enveloppe de près de 3 milliards de DA a été réservée a la mobilisation des meilleurs spécialistes de transmission télévisuelle.»

Découvrez les porte-drapeaux de l’Algérie aux JM d’Oran

Le judoka Redouane Messaoud et la boxeuse Imane Khelif sont désignés porte-drapeaux de la délégation algérienne lors de la cérémonie d’ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue du 25 juin au 6 juillet a Oran, a annoncé lundi le Comité olympique et sportif algérien (COA).

Messaoud (20 ans) a été sacré champion d’Afrique de la catégorie (-73 kg), lors de la dernière édition disputée a Oran en mai 2022.

De son côté, Imane Khelif a été sacrée, le 19 mai passé, vice-championne du monde de la catégorie des 63 kg, après sa défaite a Istanbul, en finale des Mondiaux féminins-2022, face a l’Irlandaise Amy Sara Broadhurst sur le score de (5-0).

En décrochant ce titre de vice-championne du monde, Imane Khelif réalise une première historique dans les annales de la boxe féminine algérienne et inscrit son nom en lettres d’or au palmarès du noble art mondial.

Quarante-sept ans après avoir abrité les Jeux méditerranéens d’Alger en 1975, l’Algérie renoue avec les joutes méditerranéennes, en accueillant la 19e édition a Oran où devront concourir dans 24 disciplines sportives, 3434 athlètes de 26 pays.

JM: avec un palmarès de 6 médailles, Salim Iles a placé la barre haut

L’ancien champion de natation Salim Iles, continuera certainement et pour longtemps a dominer le tableau des médailles algériennes dans l’histoire des Jeux méditerranéens, a la faveur de ses cinq médailles en or et une en argent décrochées lors des quatre éditions auxquelles il a participé (1993, 1997, 2001 et 2005).

Une moisson qui représente aujourd’hui une source de fierté pour cet ancien nageur qui a marqué en lettres d’or l’histoire du sport algérien après avoir réalisé une carrière exemplaire.

“Naturellement, je suis très fier de ce que j’ai réalisé dans ma carrière de sportif. Décrocher six médailles, dont cinq en or, dans les JM n’est pas une mince affaire”, a-t-il déclaré a l’APS.

Il s’agit, selon lui, du fruit d’un travail de longue haleine pour lequel il a été récompensé malgré des débuts très difficiles pendant lesquels il a beaucoup souffert “a cause des moyens très modestes mis a ma disposition”, se souvient-il.

Mais la médaille d’or qu’il a remportée lors des JM de Languedoc-Roussillon (France) fut le tournant de sa carrière. Depuis d’ailleurs, les portes de la gloire lui étaient ouvertes en intégrant les rangs du Racing Club de France a Paris.

“Ce transfert m’a permis de progresser énormément, car sur place, j’ai bénéficié de meilleurs moyens en matière de préparation. Cela s’est répercuté également sur mes résultats, aussi bien en championnat de France que lors des épreuves internationales auxquelles j’ai participé sous les couleurs nationales”, raconte-t-il.

L’émergence de l’enfant d’Oran lui a permis aussi d’attirer l’attention des responsables sportifs en Algérie qui n’ont pas lésiné, a leur tour, sur les moyens pour permettre au champion algérien de se hisser au niveau mondial, surtout après ses performances lors de la coupe du monde de Paris en 1996, comme a tenu a rappeler l’intéressé lui-même.

D’ailleurs, le spécialiste des épreuves de sprint en nage libre (50 m et 100 m), a pu réaliser une performance de taille lors des jeux olympiques d’Athènes en l’an 2004, lorsqu’il avait terminé a la 7e place en finale des 100 mètres nage libre.

Considéré par la plupart comme le meilleur nageur algérien de tous les temps, et possédant des performances inégalées jusqu’au jour d’aujourd’hui, Salim Iles espère néanmoins que la jeune génération parvienne a suivre ses traces “et pourquoi pas faire mieux que moi”.

A l’approche des JM d’Oran, auxquels il a énormément contribué dans leur préparation lorsqu’il a présidé le Comité d’organisation entre août 2019 et décembre 2021, Iles (47 ans) mise beaucoup sur la nouvelle vague des nageurs algériens pour représenter dignement la natation nationale lors du rendez-vous oranais.

“Je pense notamment a des jeunes comme Djawad Syoud ou encore Moncef Balamane, qui sont en train de travailler dur au sein de leurs clubs a l’étranger pour hisser haut le drapeau algérien lors des manifestations internationales. Je serais a fond derrière nos nageurs lors des JM d’Oran”, a-t-il promis.

JM: la sélection nationale de football dans un groupe “ultra-sensible”

L’équipe nationale de football (U-18 ) a hérité -lors du tirage au sort de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) qu’abritera la ville d’Oran- d’un groupe hautement sensible compte tenu de la situation des relations politiques et diplomatiques avec les trois adversaires du groupe (A).

Les protégés a Mourad Slatni disputeront en effet le billet de qualification pour le second tour contre des sélections où la pression sera omniprésente, en l’occurrence le Maroc, l’Espagne et la France.

Le groupe (B) est composé de l’Italie, la Turquie, le Portugal et la Grèce.

S’agissant du Maroc, les autorités algériennes ont décidé en août dernier de rompre leurs relations diplomatiques avec ce pays en raison de ses provocations a répétition envers l’Algérie.

Quant a l’Espagne, le revirement inattendu de sa position vis-a-vis de la question sahraouie a entraîné une brouille politique et économique entre Alger et Madrid.

Même sur le plan sportif, le commissaire des JM-Oran 2022 Aziz Derouaz a accusé les la délégation espagnole d’équitation de véhiculer des rumeurs et des infondées selon lesquelles la ville hôte n’était pas prête a abriter cette compétition.

Idem pour celle de la France.

Ce match prévu contre la France devrait a coup sûr rappeler celui de la finale de l’édition qu’avait abritée l’Algérie en 1975 [13 ans après le recouvrement de la souveraineté nationale] lorsque la politique et l’histoire se sont mêlées au sport.

Rappelons que l’Algérie l’avait emporté sur le score de (3 -2), bien qu’elle fût menée a 10 mn de la fin sur le score de (1-2) avant que Omar Betrouni ne remet les pendules a l’heure et Rabah Menuet ne marque le but de la victoire a la toute dernière minute de la partie.

JM: la 19ème édition,une réussite pour Oran et pour l’Algérie

“La 19ème édition des JM, prévue dans quelques semaines, sera une réussite pour Oran et l’Algérie toute entière”, a estimé le deuxième vice-président du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem.

Le deuxième vice-président du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem s’est félicité, vendredi, de l’excellence du travail accompli par le comité d’organisation de la 19ème édition des JM, prévue dans quelques semaines, soulignant que cet événement “sera une réussite pour Oran et l’Algérie toute entière”.

“Nous sommes plus optimistes que par le passé. Les choses ont évolué dans le sens positif ces dernières semaines. Nous estimons que cette 19ème édition se déroulera dans de bonnes conditions et sera une réussite pour Oran et l’Algérie toute entière”, a déclaré Bernard Amsalam, lors d’une conférence conjointe a l’issue des rencontres de coordination entre le CIJM et le COJM, ces derniers jours a Oran.

Dans ce sens, le vice-président du CIJM a relevé que toutes les infrastructures réalisées ou réhabilitées sont prêtes a abriter les différentes épreuves et qu’il ne reste que quelques équipements restants a installer dans les prochains jours. Il a également signalé que “les athlètes seront accueillis dans les meilleures conditions au village olympique et seront entre 4.000 et 4.500 sportifs selon les estimations des comités olympiques nationaux”.

Par ailleurs, Assalam s’est félicité des facilités accordées par l’Algérie au sujet des visas, signalant que les sportifs et leurs accompagnateurs recevront, a leur arrivée aux aéroports d’Alger et d’Oran, leurs cartes d’accréditation qui fera foi de visa”.

Le 2e vice-président du CIJM a également relevé “une nette amélioration du site Web, ce qui a permis d’apporter toutes les informations requises aux comités olympiques méditerranéens des pays participants a l’édition d’Oran”.

Concernant les cérémonies d’ouverture et de clôture de cette messe méditerranéenne, Bernard Amsalem a précisé que les propositions ont été validées. “Salim Dada a accompli un travail de professionnel. Le spectacle sera formidable”, a-t-il estimé, tout en signalant qu’un programme culturel et artistique sera proposé par des artistes algériens tout le long de cette édition et reflètera la culture algérienne dans tous ses aspects et dimensions.

Le même responsable a signalé que pour certaines disciplines sportives, les résultats de l’édition d’Oran seront qualificatifs aux futurs championnats du monde et Jeux olympiques (JO).

De son côté, le commissaire des JM-Oran 2022, Mohamed Aziz Derouaz, a relevé la satisfaction du CIJM au sujet des préparatifs de cette édition “ce qui constitue pour nous un soutien moral”, a-t-il déclaré, annonçant que la dernière visite des membres du CIJM est programmée du 28 au 31 mai prochain.

Concernant les “Test-Events”, le même responsable a fait état du déroulement de la rencontre officielle opposant l’EN de football a celle de l’Ouganda au nouveau stade olympique d’Oran. Il a également signalé l’organisation d’un tournoi de football féminin par la FAF auquel prendront part l’Algérie, l’Italie, la Tunisie et la Turquie.

Mohamed Aziz Derouaz a également évoqué l’annulation de la coupe d’Afrique de hand-ball, prévue parallèlement aux JM 2022. “L’intervention du CIJM a été forte auprès de la FIHB et de la CAHB pour reporter ce championnat”, a-t-il souligné.

La commission de coordination relevant du CIJM a entamé, mercredi, une visite de travail a Oran pour examiner les derniers préparatifs de cette 19ème édition des JM, prévue du 25 juin au 6 juillet prochain. Des réunions avec les douze commissions relevant du COJM ont été tenues a cette occasion, rappelle-t-on.

JM Oran: les sites des compétitions officielles fixés

Le Comité d’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens (COJM) a arrêté définitivement la liste des sites sportifs appelés a accueillir les épreuves des 24 disciplines programmées lors de cette manifestation, prévue l’été prochain a Oran, a appris l’APS mardi auprès de cette instance.

A cet effet, le stade de football de 40.000 places, relevant du nouveau complexe sportif d’Oran, bati dans la commune de Bir El Djir, abritera le tournoi du sport le plus populaire.

Des rencontres de ce tournoi auront également lieu au stade Ahmed-Zabana, ainsi que les nouveaux stades de Mers El Hadjadj (5.400 places) et de Sig (wilaya de Mascara) dont la capacité d’accueil est de 20.000 places.

La finale du tournoi, dédié aux sélections nationales de la catégorie des moins de 18 ans, se jouera au stade Ahmed-Zabana, selon les organisateurs.

Les épreuves d’athlétisme, l’une des compétitions les plus importantes des JM, se dérouleront au nouveau stade de 40.000 places, doté d’une piste d’athlétisme moderne.

Concernant la salle omnisports de 6.000 places relevant du même complexe, elle a été retenue pour accueillir le tournoi de handball (Messieurs) ainsi que les épreuves de gymnastique. Le tournoi de handball (Dames), lui, est programmé au niveau des salles omnisports d’Arzew et d’Aïn El Turck.

Quant au palais des sports “Hammou-Boutlélis”, sis au quartier de “M’dina J’dida” (commune d’Oran), et qui a bénéficié d’importants travaux de rénovation, il accueillera une partie des rencontres du tournoi de volley-ball. L’autre partie aura lieu au niveau de la salle omnisports de Sidi El Bachir (Bir El Djir).

S’agissant de la nouvelle discipline programmée pour la première fois dans les JM, a savoir, le basket-ball 3×3, ses matchs sont domiciliés a l’esplanade du jardin public Sidi M’hamed, non loin du boulevard de l’Armée de libération nationale (ex-front de mer).

Les épreuves du water-polo ont été programmées au niveau de la piscine olympique du quartier de “M’dina J’dida”, qui a fait peau neuve, ainsi que celle du nouveau complexe sportif de Sig. La finale de cette discipline se jouera toutefois au niveau du centre nautique du nouveau complexe sportif de Bir El Djir, souligne-t-on de même source.

Evoquant le centre nautique, ce dernier, composé de trois piscines, dont deux olympiques et une troisième semi-olympique, abritera les épreuves de la natation, une autre discipline phare des JM.

Le tournoi de badminton aura pour théâtre la salle omnisports d’Oued Tlelat, alors que le mini-complexe sportif la “Lofa” (Es-senia) accueillera les épreuves de pétanque sur les terrains réalisés pour la circonstance.

Le champ de tir, en cours de réhabilitation a Bir El Djir, abritera les épreuves de tir sportif. Les compétitions de voile auront lieu au complexe touristique les “Andalouses” tandis que celles de tennis au Club “Khalil-Habib” au quartier Essalem (commune d’Oran).

Le centre équestre ”Antar-Ibn Cheddad” a Es-senia sera ouvert pour les épreuves de ce sport, alors que la course sur route de cyclisme aura comme circuit Oran-Aïn Temouchent et la course contre la montre se déroulera au niveau du cinquième périphérique.

Les organisateurs ont décidé, en outre, de retenir deux pôles pour domicilier les épreuves des disciplines restantes, a savoir le Centre des conventions Mohamed-Benahmed, au niveau du quartier Akid-Lotfi et le palais des expositions de M’dina J’dida.

Le premier site regroupera les épreuves de judo, karaté-do, taekwondo et escrime, et le second celles de boxe, lutte associée et haltérophilie.

En outre, d’autres sites sportifs seront mis a la disposition des athlètes, dont le nombre avoisinera les 4.000, pour effectuer leurs séances d’entrainement pendant les JM programmés du 25 juin au 6 juillet 2022.

JM: le président Tebboune insiste sur une organisation a la hauteur de l’Algérie

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce lundi, une réunion d’évaluation portant sur les derniers préparatifs relatifs a la manifestation des Jeux méditerranéens (JM) d’Oran 2022.

“Le président Tebboune a ensuite donné les directives pour la finalisation des préparatifs a même de traduire l’image honorable a la hauteur de la réputation de notre pays l’Algérie”, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué.

La CANH au Maroc “reportée” a cause des Jeux méditerranéens d’Oran

La Confédération africaine de handball (CAHB) a annoncé le changement du calendrier de la CANH prévue au Maroc a la demande de la Fédération internationale de handball (FIH) car il coïncide avec les Jeux méditerranéens (JM) qu’abritera la ville d’Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

La CAHB a informé adressé les fédérations nationales dans une correspondance que le rendez-vous africain initialement prévu au Maroc le 22 juin 2022 est reporté a la période allant du 11 au 18 juillet 2022 sur décision de la Fédération internationale de handball en réponse a la demande du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM).

Il s’agit en effet du second report de cette CANH prévue dans un premier temps du 13 au 23 janvier 2022 au Maroc. Le premier report a eu lieu lorsque des fédérations africaines dont celle de l’Algérie se sont opposées a la programmation du tournoi dans les territoires sahraouis occupés.

Le second est motivé par le souci d’éviter le chevauchement des dates entre la CANH et les Jeux Méditerranéens d’Oran.

JM: le président du CIJM salue les efforts de l’Algérie

Le président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano a salué “les efforts de l’Algérie et les grands investissements qu’elle a réalisés” en prévision des Jeux Méditerranéens (JM) et qui “profiteront a la jeunesse algérienne”.

“Je remercie Monsieur le Président de m’avoir reçu, de même que je remercie le gouvernement algérien pour tous les efforts et les grands investissements réalisés dans ce domaine qui profiteront a la jeunesse algérienne”, a déclaré M. Tizzano au terme de l’audience que lui a accordée, dimanche au siège de la présidence de la République, le Président Abdelmadjid Tebboune.

Le président du CIJM a en outre salué l’hospitalité qui lui a été réservée lors de sa visite a Alger, précisant qu’il aura l’occasion de se rendre dans le sud algérien. Une visite qu’il mettra a profit pour transmettre la belle image de l’Algérie en prévision de cet événement sportif, a-t-il dit.

L’audience s’est déroulée en présence du Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Adelhafidh Allahoum, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, et du commissaire des Jeux méditerranéens (JM) Oran-2022 Mohamed Aziz Derouaz.

JM-2022: “L’Algérie sur la bonne voie pour réussir la 19e édition”

De gros progrès sont réalisés dans les préparatifs de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue l’été prochain a Oran, un événement qui devra être a la hauteur des énormes investissements de l’Etat algérien dans tous les domaines, a déclaré, samedi soir, a Oran le président du Comité international des jeux (CIJM), Davide Tizzano.

Dans une conférence de presse qu’il a animée a l’issue de la réunion du comité exécutif du CIJM tenue ce week-end dans la capitale de l’Ouest du pays, M. Tizzano a mis en relief “l’avancement significatif” des préparatifs des JM a tous les niveaux.

“Je suis vraiment heureux de l’évolution des préparatifs pour les prochains JM. Je le suis encore plus par rapport aux semaines précédentes, après le constat dégagé des réunions de travail que nous venons d’effectuer avec le comité d’organisation local des JM. Je suis aussi satisfait de la communion née avec nos interlocuteurs algériens”, a confié le dirigeant italien.

Le patron du CIJM a notamment apprécié “l’engagement des pouvoirs publics algériens” dans la réussite de la prochaine édition de la messe sportive méditerranéenne, estimant qu’un tel engagement est traduit par les gros œuvres réalisés en matière d’infrastructures sportives ‘’modernes et de haut niveau’’.

Tout cela a permis a l’hôte de l’Algérie d’affirmer sans équivoque “qu’on est en bonne voie pour rendre une très belle copie des JM”, un optimisme conforté par les ‘’deals’’ que le président du CIJM est sur le point de conclure avec certaines fédérations internationales des disciplines dont leur programmation lors des JM chevauche avec des rendez-vous internationaux.

C’est le cas du tournoi de handball qui se déroulera dans la même période que le championnat d’Afrique des nations. Un problème qui est en voie d’être résolu, a rassuré M. Tizzano, ajoutant qu’il y de fortes possibilités de voir l’épreuve continentale décalée a l’après JM, comme convenu avec le président de la fédération internationale de cette discipline.

“Il est important que les pays africains de la méditerranée participent aux JM avec leurs sélections premières, car le niveau de ces pays dans le jeu a sept a toujours été élevé”, a-t-il insisté.

“Les épreuves de la natation et de la lutte qualificatives pour les JO-2024”

Et pour donner plus de valeur aux JM, il a été décidé, pour la première fois de l’histoire de cette manifestation, de commercialiser les droits de télévision de l’événement, a fait savoir le conférencier, annonçant que la 19e édition sera diffusée “dans au moins 15 pays” qui se sont, jusque-la, acquittés des droits TV, en attendant que la liste soit élargie a d’autres, a-t-il informé.

Dans la foulée, Davide Tizzano, en poste depuis octobre dernier après avoir succédé a l’Algérien Amar Addadi, a indiqué que les épreuves de disciplines de la natation et de la lutte associées lors de JM seront qualificatives pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, ce qui constitue un plus a l’image de marque de l’événement méditerranéen, en quête de renouveau.

Pour sa part, le Commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, présent dans cette conférence de presse, a axé sur les compétitions expérimentales que devrait abriter Oran en prévision du rendez-vous méditerranéen, signalant au passage qu’un programme final, comportant des épreuves internationales, sera bientôt ficelé.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité de faire dérouler ces épreuves tests au niveau des nouvelles infrastructures sportives pour permettre qu’il y ait des répétitions générales au niveau de ces nouveaux sites, avant de débuter les jeux.

Il a également annoncé la prolongation jusqu’au 15 avril de la première étape des inscriptions des participants aux JM, alors qu’elle devait prendre fin le 15 mars. La date finale de la troisième et dernière étape des inscriptions, quant a elle, est fixée au 30 mai, a-t-il précisé.

De son côté, le 2e vice-président du CIJM et président de la commission de coordination, Bernard Amsalem, a assuré que les réserves émises auparavant concernant l’évolution des préparatifs de certains dossiers, a l’image de ceux du contrôle anti-dopage et des cérémonies d’ouverture et clôture ont été levées.

La prochaine visite du CIJM a Oran aura lieu du 4 au 8 mai prochain, sachant que la 19e édition de l’événement sportif est programmée du 25 juin au 5 juillet 2022.

JM-2022: réunion ce week-end du CIJM a Oran

Le Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) tiendra, ce week-end, a Oran sa réunion ordinaire, et ce, dans le cadre des préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des JM l’été prochain, a-t-on appris des organisateurs.

Plusieurs membres du CIJM sont déja a pied d’œuvre dans la capitale de l’Ouest du pays, alors que le reste, a sa tête le président de cette instance, l’Italien Davide Tizzano, est attendu pour ce jeudi, a précisé la même source.

C’est la première fois que le CIJM, qui compte dans son bureau exécutif le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, se réunit loin de son siège a Athènes depuis l’élection de son nouveau président et ses nouveaux membres en octobre dernier, souligne-t-on encore.

L’occasion sera mise a profit aussi pour les responsables de 12 commissions spécialisées du Comité d’organisation local des JM de faire des exposés liés a l’état d’avancement des préparatifs des JM, “chacun selon son domaine”.

Il y a quelques semaines, le président du CIJM, accompagné de son secrétaire général, le Grec Iakovos Philippoussis avait effectué une visite de travail a Oran au terme de laquelle le premier responsable de l’instance sportive méditerranéenne s’était dit “très satisfait” de l’évolution des préparatifs en prévision de la prochaine édition des JM. Il s’est aussi montré optimiste quant aux capacités de l’Algérie de rendre ”une très belle copie” lors de la prochaine messe méditerranéenne.

Le patron du CIJM, qui avait visité plusieurs équipements sportifs et hôteliers retenus pour le rendez-vous sportif régional, a été également reçu a Alger par le Premier ministre Aïmen Benabderrahmane. Au cours de cette audience, le dirigeant italien “a fait part de son soulagement quant a la cadence des travaux dans les infrastructures sportives qui doivent s’achever dans les prochains jours, outre la maîtrise des différents aspects d’organisation, ce qui confirme la réussite prévue de cette manifestation sportive”, selon un communiqué des services du Premier ministre publié au terme de cette audience, rappelle-t-on.

La 10e édition des JM, un événement que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli a Alger la 7e édition en 1975, est prévue du 25 juin au 6 juillet 2022.

JM: les établissements hôteliers prêts a accueillir les invités d’Oran

Le ministre du Tourisme et l’Artisanat, Yacine Hammadi a affirmé, lundi a Oran, que son secteur a fourni tous les établissements hôteliers publics et privés pour l’accueil des invités d’Oran a l’occasion des Jeux méditerranéens (JM) qu’elle abritera l’été prochain.

Dans une déclaration a la presse en marge d’une exposition de produits d’artisanat au village méditerranéen dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que le secteur du tourisme et de l’artisanat a fourni tous les établissements hôteliers publics et privés, annonçant l’entrée en service dans les semaines prochaines de 15 autres d’une capacité de 2.000 lits.

Vingt établissements hôteliers sont entrés dernièrement en service et deux autres hôtels ont été inaugurés lundi afin de renforcer la capacité d’accueil a Oran, a déclaré Hammadi, qui a indiqué que la ville d’Oran est l’une des premières wilayas en termes d’établissements hôteliers.

En prévision de cette manifestation sportive, a été lancée une première initiative de formation de bénévoles comme guides touristiques pour les invités d’Oran a l’occasion des Jeux méditerranéens, de même qu’une formation du personnel des établissements hôteliers qui entreront en service au niveau de l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Oran, a fait savoir le ministre.

Dans le secteur de l’artisanat, une exposition d’artisanat a été organisée lundi au niveau du village méditerranéen avec la participation de 36 wilayas.

La participation des 58 wilayas du pays a des expositions d’artisanat est attendue lors des prochains JM d’Oran, a-t-il annoncé.

Par ailleurs, Hammadi a indiqué que son département a procédé, en coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a une opération pour plafonner les prix dans les hôtels parallèlement au classement d’établissements hôteliers.

Au sujet de la nomenclature des activités artisanales, le ministre a indiqué qu’elle a été actualisée et soumise au Gouvernement pour examen.

JM d’Oran: le tournoi de handball annulé si la date de la CANH au Maroc est maintenue

Le commissaire des Jeux méditerranéens (JM), Mohamed Aziz Derouaz, a indiqué mercredi qu’il serait possible d’annuler le tournoi de handball lors de la 19ème édition des JM d’Oran si la date de la CANH au Maroc était maintenue.

Le même responsable, invité du forum du quotidien local public “El Djoumhouria”, que si la date actuelle du Championnat d’Afrique de handball est maintenue, sachant qu’elle coïncide avec la date des JM, le Comité d’organisation de la 19e édition en coordination avec le Comité international des JM, étudiera la probabilité d’une annulation pure et simple du tournoi de la petite balle de la messe sportive méditerranéenne.

A ce propos, Derouaz a réitéré son vif mécontentement face au retard de la Confédération africaine de handball a répondre a la demande du Comité international des JM et des autorités algériennes quant a la nécessité de changer la date du Championnat d’Afrique afin que les équipes africaines concernées par le rendez-vous méditerranéen puissent se déplacer a Oran avec leurs meilleurs joueurs.

Le commissaire des JM a estimé, en outre, que de tels agissements “montrent que le handball algérien est visé”, ajoutant que “le report du championnat arabe des clubs, qui était prévu le mois prochain a Arzew et Oran, en raison du nombre limité des clubs ayant donné leur accord pour y participer, est une autre preuve du complot fomenté contre le hand algérien”.

Mohamed Aziz Derouaz, qui a mené, en tant qu’entraîneur, l’équipe algérienne de handball et le MC Alger a plusieurs titres internationaux dans les années 80, a saisi l’occasion pour déplorer la situation actuelle du handball algérien, étayant ses dires par l’état “d’hibernation” dans laquelle se trouve l’équipe nationale des seniors depuis déja deux ans, a-t-il dit.

Le président du CIJM a Oran pour examiner les préparatifs des Jeux méditerranéens

Une délégation du Comité International des Jeux méditerranéens (CIJM), conduite par son président l’Italien, Davide Tizzano, est arrivée vendredi a Oran pour examiner les préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des JM, a appris l’APS auprès du comité d’organisation de cet événement sportif.

Il s’agit de la première fois que M. Tizzano se rend en Algérie depuis son élection, il y a quelques mois, a la présidence du CIJM, succédant a l’Algérien Amar Addadi.

Le premier responsable du CIJM, qui était accompagné du secrétaire général de ce même Comité, le Grèc Iakovos Filppousis, a tenu, quelques heures après son arrivée dans la capitale de l’Ouest du pays, une réunion avec le commissaire des Jeux, Mohamed Aziz Derouaz, et les responsables des différentes commissions du Comité d’organisation des Jeux Méditerranéens, selon la même source.

La délégation du CIJM , ajoute-t-on de même source, devrait profiter de l’occasion pour visiter les installations sportives et hôtelières désignées pour les JM, en plus de tenir des réunions avec le Comité d’organisation pour avoir une idée précise sur l’avancement des préparatifs sur le plan organisationnel.

Pour rappel, Derouaz s’était déplacé, il y a quelques semaines en Italie, où il a rencontré le président du CIJM sur invitation de ce dernier, après que Tizzano n’ait pu assister au forum international organisé par le comité d’organisation de la 19e édition des Jeux a Oran a la mi-décembre dernier.

JM Oran-2022: lancement de l’opération des inscriptions des participants

Les inscriptions des effectifs concernés par la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue l’été prochain a Oran, ont été lancées, a appris samedi l’APS auprès du comité d’organisation de cette grande manifestation sportive.

La même source a précisé que le processus d’inscription pour les Comités nationaux olympiques se déroulera en trois (3) phases.

La première phase s’étale du 17 Janvier au 18 mars, elle concerne l’inscription des pays dans chaque épreuve par nombre d’athlètes, le staff médical, ainsi que le staff technique et les autres membres de la délégation.

S’agissant de la deuxième phase, elle débute le 19 mars et prend fin le 1er avril, période durant laquelle les Comités nationaux olympiques devront envoyer la liste nominative longue.

Quant a la phase numéro 3, qui débutera le 2 avril, elle permet aux Comités nationaux en question de commencer a confirmer leurs listes courtes, détaille-t-on de même source.

Quelque vingt-cinq pays des deux rives de la méditerranée sont concernés par les JM que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire. Plus de 4.000 athlètes sont attendus a Oran pour l’occasion où ils vont se produire dans pas moins de 24 disciplines sportives.

JM Oran: Salim Dada, président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), vice-président du Comité d’organisation des JM Oran2021, Abderrahmane Hammad, a procédé, ce mercredi, a l’installation officielle de Salim Dada, au poste du président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture et l’organisation des activités culturelles de ces jeux prévus du 25 juin au 5 juillet prochain.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège du COA a Alger en présence des membres de ladite commission des différents secteurs ministériels, précise la même source.

Le commissaire aux Jeux méditerranéens d’Oran Mohamed-Aziz Derouaz avait récemment insisté sur l’importance de la réussite des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Pour rappel, la cérémonie de clôture des JM2021 coïncidera avec le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et la fête de la jeunesse.

JM Oran: les stades de football inspectés par le délégué de la FIFA

Les stades de football concernés par les matchs officiels de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue a Oran lors de l’été 2022, ont fait l’objet d’une visite d’inspection de la part du délégué de la Fédération internationale de football (FIFA) Toufik Korichi, en vue de leur homologation, a appris l’APS mercredi auprès des organisateurs.

L’ancien directeur technique national, désigné récemment par la FIFA au poste de son délégué technique pendant les JM, a visité les quatre stades concernés par le tournoi de football lors du rendez-vous méditerranéen, a indiqué la même source.

Il s’agit des stades Ahmed-Zabana, stade olympique de 40.000 places, stade de Sig et le stade municipal de Mers El Hadjadj. Hormis le stade Zabana, qui a bénéficié de quelques opérations de réaménagement, les autres sites sont nouvellement construits, a fait remarquer Amine Benarbia, représentant de la direction de la jeunesse et des sports d’Oran au sein du comité d’organisation des JM (COJM).

“Korichi s’est montré satisfait dans l’ensemble de la qualité des stades choisis pour accueillir le tournoi de football des JM. Il a certes émis quelques réserves, mais celles-ci sont plus d’ordre organisationnel que technique. Ces réserves devraient être d’ailleurs levées dans quelques semaines”, a-t-il assuré.

Le stade de 40.000 places relevant du complexe sportif d’Oran est pratiquement achevé, vu que sa réception est prévue dans les prochains jours, selon les engagements de la société réalisatrice.

S’agissant du stade de Sig, relevant d’un nouveau complexe sportif de cette ville de la wilaya de Mascara, le taux d’avancement de ses travaux a atteint les 85 pc, selon la même source, citant le bureau d’étude chargé de ses travaux.

Cette installation sportive d’une capacité d’accueil de 20.000 places fait l’objet actuellement d’une opération de rénovation de sa pelouse en gazon naturel qui devra être prête dans un délai d’un mois et demi, a précisé Benarbia.

Ce n’est pas le cas pour le nouveau stade municipal de Mers El Hadjad d’une capacité d’accueil de 5.400 places et doté d’une pelouse synthétique qui est fin prêt pour accueillir les matchs officiels, de l’avis même du délégué de la FIFA, cité par le membre du COJM.

Les demi-finales du tournoi de football, qui sera dédié aux sélections des moins de 18 ans, auront lieu aux stades Zabana et Sig, alors que la finale est prévue dans l’antre du premier stade cité, a encore informé la même source.

Cinq autres sites sont également retenus pour abriter les entraînements des sélections participantes, en l’occurrence, les stades de Boufatis, Sidi Chahmi, le terrain de l’Institut de formation des cadres du sport d’Ain-Turck, celui du village méditerranéen, en plus du terrain de réplique du nouveau complexe olympique d’Oran, a fait savoir Amine Benarbia.

Jeux méditerranéens: réception de la majorité des structures sportives fin décembre

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezzak Sebgag a révélé lundi que la majorité des structures qui accueilleront les Jeux Méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin-5 juillet), “seront prêtes d’ici a la fin décembre, car elles en sont aux “dernières retouches”.

Lors de sa réunion avec la Commission de la jeunesse, des sports et de l’activité associative de l’Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement Basma Azouar, le ministre a indiqué: “Lors de ma récente visite sur place, et par rapport a la visite que j’ai effectuée avec le Premier ministre en fin du mois d’octobre dernier, j’ai remarqué de bons progrès dans les sites de compétition et des entraînements et la majorité des structures seront réceptionnées d’ici la fin décembre en cours, car elle sont prêtes a 95%, et les 5% des travaux restants sont relatifs a l’installation de caméras de surveillance”.

“Il y a certaines structures qui seront livrées mi-février au plus tard, comme le centre aquatique et le terrain de lancer”, a-t-il ajouté.

Et d’ajouter: “Ces structures seront un gain pour la wilaya d’Oran et pour l’Algérie en général, car elle deviendra un pôle sportif par excellence qui pourra rivaliser avec les pays d’Afrique du Nord qui disposent d’infrastructures de très hautes qualités”.

Concernant la visite que devra effectuer une commission internationale pour le contrôle des structures, prévue le weekend courant a Oran, le ministre a fait savoir que “les garanties que nous devront offrir a cette commission sera le terrain qui sera la meilleure réponse aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux”.

Selon le ministre, l’organisation de cet événement sportif de grande envergure constitue “un défi pour l’Algérie compte tenu de son importance et des fonds ayant été mobilisés pour la réalisation des projets, ce qui reflète l’intérêt particulier accordé par l’Etat a ce rendez-vous”.

L’Algérie devra participer a cet événement sportif avec 601 athlètes de différentes disciplines qui sont actuellement en stage de préparation, et ce, en prévision de ce rendez-vous méditerranéen.

JM Oran-2022: livraison de la totalité des infrastructures en décembre

Les infrastructures sportives d’Oran concernées par une large opération de mise a niveau en prévision de l’organisation dans cette ville de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), l’été 2022, seront livrées dans leur totalité avant la fin de l’année 2021 en cours, a annoncé le wali, Saïd Saayoud.

S’exprimant devant la presse a l’issue de la Supercoupe d’Algérie vendredi soir au Palais des Sports (Hammou-Boutelilis), l’un des équipements concernés par les travaux de rénovation, Saayoud a fait savoir que le taux d’avancement des chantiers des équipements sportifs en question est estimé a 90%.

“Dans l’ensemble, les travaux au niveau des différentes structures faisant l’objet de travaux de réaménagement et de modernisation ont atteint les 90%. Certains de ces équipements sont déja livrés, alors que ceux restants seront réceptionnés avant la fin de l’année en cours”, a indiqué le wali d’Oran.

Les chantiers en question concernent une quinzaine d’équipements, dont les travaux sont supervisés par la direction locale de la Jeunesse et des Sports. Il s’agit d’anciennes infrastructures réservées a la compétition officielle lors des JM qui vont disposer désormais des normes internationales a tous les niveaux, s’est réjoui le premier responsable de la capitale de l’Ouest du pays.

Outre le Palais des Sports, d’autres importantes infrastructures sportives ont bénéficié de travaux de rénovation, tels que le complexe de Tennis, sis a Haï Essalem dans la commune d’Oran, le centre équestre Antar-Ibnou Cheddad a Es-Senia, le champ de tirs a Bir El Djir, et l’Institut de formation des cadres de sports a Aïn El Turck.

Dans ce contexte, Saayoud a évoqué l’avancement des travaux au niveau du nouveau complexe sportif de la ville faisant part de sa ” satisfaction” quant a la relance des chantiers des équipements dont la cadence des travaux a été marquée par une certaine lenteur au cours de ces derniers mois.

“Depuis la visite du Premier ministre au niveau des chantiers du complexe sportif, la cadence des travaux a connu une nette progression, notamment au niveau des unités qui souffraient du retard dans leur réalisation, a l’image notamment du centre nautique et de la salle omnisports, après avoir augmenté le nombre des ouvriers”, a-t-il assuré, rappelant que la société chinoise réalisatrice, a été sommée de livrer le complexe en question dans sa totalité avant le 31 décembre 2021.

“Une chose est sûre, on sera prêts pour la 19e édition des JM, qui sera une occasion pour notre pays de montrer ses capacités organisationnelles d’événements de cette envergure, et ce, a tous les niveaux”, a-t-il soutenu.

La 19e édition des JM, prévue initialement pour l’été 2021, a été décalée d’une année a cause de la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus, rappelle-t-on.