DGD: Les listes de produits anti-covid-19 bénéficiaires des avantages fiscaux

La Direction générale des douanes (DGD) a publié mercredi sur son site officiel les listes de produits anti-covid-19 bénéficiaires des exemptions et avantages fiscaux initiés par les services habilités pour l’importation des produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, équipements de détection, accessoires et pièces de rechange de ces équipements ainsi que les matières premières utilisés dans la fabrication des produits de riposte a la pandémie du coronavirus.

La DGD a invité l’ensemble de ses usagers, notamment les professionnels a prendre connaissance des exemptions et avantages fiscaux décidés par les instances publiques sur son site officiel, via ce lien.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de “la mise en œuvre des mécanismes nationaux de lutte contre l’expansion du covid-19”, note la même source.

Les produits repris dans les listes bénéficient de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane, peuvent être consultés via ce lien.

D’autres détails concernant la liste additive relative aux “concentrateurs d’oxygène et d’équipements de traitement d’oxygène”, bénéficiant des exonérations des droits douaniers et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) imposées a l’importation, et utilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, sont disponibles sur ce lien.

Pour tout complément d’informations sur la liste relative aux matières premières utilisées dans la production des produits pharmaceutiques et du matériel médical, visitez ce lien.

La Direction générale des douanes a souligné la mobilisation de tous ses services pour “tout accompagnement sur le terrain, afin de mettre en oeuvre des mécanismes nationaux de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) et de contribuer a la protection de la santé des citoyens”.