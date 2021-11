Djamaa El Djazair, lauréat de la meilleure conception architecturale 2021

Djamaa El Djazair a été distingué par un prix américain de la meilleure conception architecturale pour l’année 2021 attribué par La Chicago Architecture Foundation (Fondation pour l’architecture de Chicago) et par le Centre européen pour l’architecture, l’art, le design et les études urbaines.

“Félicitations a l’Algérie pour la sélection de Djamaa El Djazair comme l’une des meilleures conceptions architecturales internationales pour l’année 2021 et en remportant le prix annuel décerné par La Chicago Architecture Foundation et le Centre européen pour l’architecture, l’art, le design et les études urbaines”, a écrit l’ambassade des Etats-Unis en Algérie sur sa page facebook.

“Le groupement allemand KSP Jürgen Engel Architekten a conçu, rappelle-t-on de même source, Djamaa El Djazair”.