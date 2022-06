Drame a Melilla: Amar Belani évoque un carnage

Réagissant a la mort d’une vingtaine de migrants africains après usage disproportionnée de la force, Amar Belani a pointé du doigt un Etat qui instrumentalise la submersion migratoire a des fins de chantage politique.

Amar Belani, l’Envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et du pays du Maghreb a indiqué a Echoroukonline que les événements tragiques ayant entraîné la mort de migrants africains qui tentent d’entrer dans l’enclave de Melilla “mettent en relief la violation systématique des droits humains de la part d’un Etat [Maroc, ndlr] qui a choisi d’instrumentaliser l’épouvantail de la submersion migratoire a des fins de chantage politique”.

«Effectivement, les images de ce carnage sont extrêmement choquantes. Elles renseignent sur l’extrême brutalité et l’usage disproportionné de la force qui s’apparentent, en la circonstance, a de véritables exécutions sommaires », a soutenu Amar Belani.

Pour le diplomate algérien, «Ces événements tragiques mettent en relief la violation systématique des droits humains de la part d’un Etat qui a choisi, d’une part, d’instrumentaliser l’épouvantail de la submersion migratoire a des fins de chantage politique et d’autre part, de jour le rôle de gendarme -contre espèces sonnantes et trébuchantes- dans le cadre de l’externalisation de la gestion des frontières extérieures de l’UE».

« On est très loin, martèle-t-il, du prétendu rôle exemplaire théâtralisé lors de la tenue du sommet a Marrakech du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.»

«Les instances internationales et plus précisément le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, insiste-t-il, doivent diligenter des enquêtes indépendantes et transparentes pour déterminer les responsabilités et faire la lumière sur ces événements tragiques qui ont fait craquer le vernis de la pseudo “approche humanitaire” dans la gestion des problèmes de la migration».

Maroc: 23 migrants décédés en tentant d’entrer dans l’enclave de Melilla

Au moins vingt-trois (23) migrants d’origine africaine sont morts, selon les autorités marocaines, lors d’une tentative d’entrée vendredi matin de près de 2000 d’entre eux dans l’enclave espagnole de Melilla, un nouveau drame migratoire aux portes de l’Union européenne.

«Treize migrants en situation irrégulière blessés lors de l’assaut contre la ville de Melilla sont décédés dans la soirée des suites de leurs graves blessures», ont indiqué les autorités de la province marocaine de Nador dans un communiqué, alors qu’un premier bilan de ces mêmes autorités faisait état de cinq morts et 76 blessés, dont 13 grièvement, a rapporté Le Parisien. Contactée, la Garde civile espagnole, qui surveille l’autre côté de la clôture, a assuré ne pas avoir d’informations sur ce drame, renvoyant vers le Maroc.

Pedro Sanchez dénonce des « mafias qui font du trafic d’êtres humains »

La préfecture de Melilla a seulement indiqué pour sa part que 49 agents des forces de l’ordre espagnoles avaient été blessés légèrement vendredi au niveau de la frontière, tout comme 57 migrants a des «degrés divers», dont trois ont dû être pris en charge au sein de l’hôpital de l’enclave espagnole. Situées sur la côte nord du Maroc, Melilla et l’autre enclave espagnole de Ceuta sont les seules frontières terrestres de l’UE sur le continent africain et font régulièrement l’objet de tentatives d’entrée de la part de migrants cherchant a rejoindre l’Europe.

Cette tentative d’entrée massive a débuté vers 06h40 lorsqu’un groupe de « près de 2 000 migrants (…) a commencé a s’approcher de Melilla », selon la préfecture. Plus de 500 d’entre eux «provenant de pays d’Afrique subsaharienne» ont ensuite forcé l’entrée du poste frontalier avec «une cisaille», a ajouté la préfecture, selon laquelle 133 sont parvenus a rentrer.

En déplacement a Bruxelles pour un sommet de l’UE, le Premier ministre Pedro Sanchez a dénoncé un «assaut violent» fomenté par des «mafias qui font du trafic d’êtres humains». Omar Naji, de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH), a assuré a l’AFP que des «affrontements» avaient eu lieu dans la nuit de jeudi a vendredi entre migrants et agents marocains, et que des blessés de chaque côté avaient dû être hospitalisés a Nador.

10 000 migrants en 24 heures a Ceuta en 2021

Cette tentative d’entrée massive dans l’une des deux enclaves espagnoles est la première depuis la normalisation mi-mars des relations entre Madrid et Rabat, après une brouille diplomatique de près d’un an. La crise entre les deux pays avait été provoquée par l’accueil en Espagne du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, en avril 2021, pour y être soigné du Covid-19. Elle avait eu pour point culminant l’entrée en mai 2021 de plus de 10 000 migrants en 24 heures a Ceuta, a la faveur d’un relâchement des contrôles côté marocain. Madrid avait alors dénoncé une «agression» de la part de Rabat, qui avait rappelé son ambassadrice en Espagne.