“Export Day”.. يوم تكويني لتطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين في هذه المجالات

تعتزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تنظيم دورة تكوينية بعنوان “Export Day” يوم 30 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة صباحًا (09:00) بمقرها، ينشطها خبير في المجال.

وحسب بيان للغرفة، فإن الدورة تركّز على موضوع “التأمين التعاقدي والمالي على المستوى الدولي”، بهدف تمكين المتعاملين الاقتصاديين من فهم آليات وطرق التأمين خلال عملياتهم التجارية والمالية، بما يعزز من قدرتهم على إدارة المخاطر وضمان سلامة تعاملاتهم الخارجية.

ودعت الغرفة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني http://www.caci.dz، كما يمكن التواصل عبر الرقم 0540.87.08.49، أو إرسال استمارة التسجيل بعد ملئها إلى البريد الإلكتروني: toufikkocent@gmail.com.