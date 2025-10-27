-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

“Export Day”.. يوم تكويني لتطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين في هذه المجالات

الشروق أونلاين
  • 98
  • 0
“Export Day”.. يوم تكويني لتطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين في هذه المجالات
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
دورة تكوينية بعنوان “ 2025 Export Day” بخصوص التأمين التعاقدي والمالي على المستوى الدولي

تعتزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تنظيم دورة تكوينية بعنوان “Export Day” يوم 30 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة صباحًا (09:00) بمقرها، ينشطها خبير في المجال.

وحسب بيان للغرفة، فإن الدورة تركّز على موضوع “التأمين التعاقدي والمالي على المستوى الدولي”، بهدف تمكين المتعاملين الاقتصاديين من فهم آليات وطرق التأمين خلال عملياتهم التجارية والمالية، بما يعزز من قدرتهم على إدارة المخاطر وضمان سلامة تعاملاتهم الخارجية.

ودعت الغرفة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني http://www.caci.dz، كما يمكن التواصل عبر الرقم 0540.87.08.49، أو إرسال استمارة التسجيل بعد ملئها إلى البريد الإلكتروني: toufikkocent@gmail.com.

مقالات ذات صلة
اتفاقية جديدة لتعزيز الابتكار في مجال معالجة النفايات بالجزائر

اتفاقية جديدة لتعزيز الابتكار في مجال معالجة النفايات بالجزائر

88 % من ميزانية القطاع مخصصة للاستثمار في 2026.. وزير الصناعة يكشف

88 % من ميزانية القطاع مخصصة للاستثمار في 2026.. وزير الصناعة يكشف

مصنعان للسيّارات على وشك الإنتاج مع “فيات”

مصنعان للسيّارات على وشك الإنتاج مع “فيات”

قبل لقاء ترامب وشي.. محادثات متوترة بين أمريكا والصين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

قبل لقاء ترامب وشي.. محادثات متوترة بين أمريكا والصين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

أمريكا وأستراليا تسابقان الزمن لكسب معركة المعادن النادرة مع الصين

أمريكا وأستراليا تسابقان الزمن لكسب معركة المعادن النادرة مع الصين

تنصيب نور الدين داودي مديرا عاما جديدا لسوناطراك

تنصيب نور الدين داودي مديرا عاما جديدا لسوناطراك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد