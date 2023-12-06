” FOOTLAND” تطلق علامتين تجاريتين جديدتين وتكشف عن مجموعتها الشتوية

أعلنت شركة “Footland” عن إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين حصريا في الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من “كولمار” و”أومبيسيون”.

وخلال لقاء صحفي نظمته الشركة، بمحلها الكائن بمنطقة عمارة بالشراقة في العاصمة، كشفت العلامة عن مجموعتها الشتوية من كلاركس وسكيتشرز وبلاديوم وغيرها من الماركات العالمية، وبالمناسبة، أشار يوسف غراب، مدير العلامة التجارية لشركة “Footland”، إلى أن “العلامة التجارية تأسست عام 2009، وتهدف لأن تكون الوجهة العائلية لجميع الجزائريين”.

ومن خلال 11 محلا في جميع أنحاء البلاد، تعتبر “Footland” الشركة الرائدة في مجال بيع الأحذية بالتجزئة في السوق الوطنية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأحذية للرجال والنساء وحتى الأطفال، كما واصلت الشركة في سنة 2023، توسعها بافتتاح محلين جديدين في الرويبة وسطيف، مما عزز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي، وسيسمح هذا التوسع المستمر بخلق فرص عمل جديدة، كما يساهم في التقرب أكثر فأكثر من المستهلكين.

وأضاف يوسف غراب: “سواء كانت الأحذية عصرية أو الأحذية رياضية الكاجوال، فإن المجموعة الجديدة للعلامة التجارية ستسلط الضوء على علامات شهيرة، حيث تقدم كل منها طابعها الخاص وجماليتها المميزة”، مشيرا إلى أن الخيارات الواسعة متاحة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضحت “كولمار”، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة المعروفة بخبرتها في مجال الملابس الرياضية وملابس التزلج لأكثر من 100 عام، الآن جزءا من مجموعة “Footland” المختارة بعناية، وسيتمكن عشاق الموضة وعشاق الرياضات الشتوية من اكتشاف مجموعة من المنتجات المبتكرة عالية الجودة التي تجمع بين الأناقة الأداء والراحة.

من جهتها، تنضم أيضًا علامة “Ambitious”، وهي علامة تجارية للأحذية المعاصرة، والتي تأسست عام 2008، إلى تشكيلة العلامة التجارية.

وبفضل تصميماتها الفريدة وحرفيتها الاستثنائية، تستهدف الأحذية فئتي الرجال والنساء الذين يبحثون عن أسلوب فردي وعصري.

وفي الوقت نفسه، عرضت Footland ، المجموعة الشتوية للعديد من العلامات التجارية الشهيرة الأخرى مثل كلاركس، وسكيتشرز، وبالاديوم، وكي-سويس، والتي ستكون مشكلة من أحذية دافئة ومريحة وأخرى رياضية مقاومة للطقس وإكسسوارات عصرية متاحة لاستكمال ملابس الجزائريين الشتوية.