France: La mosquée de Romans sur Isère appelle les musulmans à la plus grande prudence

La mosquée “Masjid Sounnah” à Romans-sur-Isère, dans le sud-est de la France, a émis un communiqué de presse ce mercredi, appelant les musulmans de la région à la vigilance lors de leurs déplacements.

Selon la mosquée, des actes de violence ont été perpétrés par des groupes d’extrême droite dans la ville, entraînant le dépôt de plusieurs plaintes suite à des “agressions visant spécifiquement des membres de la communauté musulmane, en particulier des femmes”.

La mosquée recommande ainsi de “partager les déplacements avec les proches, amis et voisins”, tout en conseillant de privilégier les lieux publics fréquentés et les horaires de grande affluence.

Dans son communiqué, la mosquée condamne fermement “ces actes d’une violence extrême” et appelle “au calme et à l’apaisement de la ville et de tous les citoyens”.

Ces tensions font suite à la mort de Thomas, un jeune de 16 ans tué par arme blanche lors d’un bal à Crépol, un village de la Drôme, situé à 20 kilomètres au nord de Romans-sur-Isère le 18 novembre dernier.

Les groupes d’extrême droite accusent les jeunes des banlieues d’avoir organisé “délibérément le meurtre sur fond de racisme anti-français”.

Plusieurs mosquées de la région, dont celle de Valence, ont reçu des menaces, et des groupes se sont organisés pour “se venger”.

Neuf suspects impliqués dans le meurtre, dont le principal accusé, ont été arrêtés, mais les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues.

Cependant, cela n’a pas empêché l’extrême droite d’instrumentaliser l’affaire, ciblant notamment “la racaille des cités” par le biais d’Éric Zemmour, président du parti Reconquête, d’extrême droite.