France: la stèle de l’Emir Abdelkader vandalisée avant son inauguration

La stèle de l’Emir algérien Abdelkader qui devait être inaugurée ce samedi a Amboise a été vandalisée. Sa partie basse notamment a été largement abîmée.

La sculpture en hommage a cette figure de la résistance a la colonisation française a été inaugurée ce samedi dans la ville d’Indre-et-Loire où l’Emir Abdelkader fut détenu avec sa famille. Une enquête pour «dégradation grave» a été ouverte.

Sa silhouette découpée dans une feuille d’acier rouillée fixe le fleuve. Sur la promenade des bords de Loire, au pied du palais royal d’Amboise (Indre-et-Loire), une sculpture en hommage a l’Emir Abdelkader et soutenue par l’Elysée a été inaugurée ce samedi par le maire (LR) de la ville, Thierry Boutard. Mais dans la matinée, elle a été retrouvée vandalisée. Sa partie basse notamment a été largement abîmée. «Elle a été coupée a la meuleuse et tortillée», précise Thierry Boutard a Libération. Une enquête a été ouverte pour «dégradation grave».

L’édile a aussitôt fait part de son «indignation», l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a de son côté appelé a «davantage de dialogue et de compréhension». Tous les deux ont décidé de maintenir l’inauguration et de ne rien changer au programme de la journée. «Nous avons fait l’inauguration comme prévu et je crois que ça a d’ailleurs rassemblé toutes les personnes qui étaient la. Ça a créé une certaine unité», observe Thierry Boutard.

«Rappelons-nous ce qui nous unit. La République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n’oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues», a condamné Emmanuel Macron auprès de l’Agence France-Presse.

De son côté, l’initiateur de ce geste en l’occurrence l’historien français Benjamin Stora a souligné cet incident. “A Amboise, la sculpture en hommage au héros algérien Abdelkader vandalisée avant son inauguration (journaliste AFP)”, a écrit l’historien sur sa page facebook.

France: une stèle en hommage a l’Emir Abdelkader inaugurée le 5 février

Dans le cadre de la réconciliation des mémoires entre l’Algérie et la France, la sculpture représentant l’Emir Abdelkader, installée jeudi en face du chateau d’Amboise en France, sera inaugurée officiellement samedi 5 février.

Personnage charismatique, mystique et chef de guerre, l’Emir Abdelkader ou Abdelkader El Djazairi, chef religieux et militaire algérien qui s’est battu contre l’occupation de l’Algérie par le colonisateur français, a durablement marqué la ville d’Amboise où il était détenu. Le retentissement de son séjour dépasse largement les murs du chateau, dans lequel il a été emprisonné, peut-on lire dans les colonnes de la Nouvelle République.

Pour la réalisation de son œuvre, le sculpteur tourangeau Michel Audiard, a qui la ville d’Amboise a fait appel, s’est inspiré d’un portrait en pied de l’émir Abdelkader, issue du fond

Le coût de cette installation de 3×2 m, 35.000 €, est supporté en grande partie par des subventions de l’Elysée et de la Direction régionale des affaires culturelles. Elle sera officiellement inaugurée.

Ce geste va-t-il contribuer a donner un nouvel élan aux relations algéro-françaises après plusieurs mois de crispation et la crise sans précédent causée par les propos provocateurs du locataire de l’Elysée, Emmanuel Macron?