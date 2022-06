Gel des biens et avoirs de l’ex-PDG de l’Aéroport d’Alger

Le juge d’instruction du pôle économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed a ordonné le gel de l’ensemble des biens, biens immobiliers et avoirs de l’ex-PDG de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allaché, viré il y a deux semaines.

Tahar Allache devrait comparaître la semaine prochaine devant la justice dans le cadre d’une affaire liée a la corruption, dont de lourds chefs d’accusation sont retenus a son encontre, entre autres “conclusion de marchés douteux” et “dilapidation des deniers publics”.

Tahar Allache frappé d’ISTN

Le juge d’instruction près la première chambre du tribunal de Dar El Beida a décidé, vendredi, d’interdire a Tahar Allache, Directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA), de quitter le territoire national.

Une décision prise après consultation du rapport établi par la brigade économique et financière relevant de la sûreté de wilaya d’Alger, ainsi que suite aux résultats des enquêtes menées par une brigade de la police judiciaire relevant du ministère de la Défense nationale.

Le responsable serait soupçonné d’implication dans des affaires de corruption lors de conclusion de marchés publics liés a la réalisation de la nouvelle aérogare d’Alger, dont le coût total est estimé a 100 milliards de dinars.

