Gel des domiciliations bancaires des opérations du commerce extérieur de/vers l’Espagne

L’Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers (ABEF) a décidé le gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services de et vers l’Espagne après la suspension du traité d’amitié avec l’Espagne.

“Suite a la suspension du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d’Espagne, il vous est recommandé de procéder au gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits et services de et vers l’Espagne a compter du jeudi 9 juin 2022”, a indiqué l’ABEF dans une note de recommandation, en date du 8 juin 2022, adressée aux DG des banques et des établissements financiers.