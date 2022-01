Global Firepower: l’Armée algérienne, 1e force maghrébine et 3e force arabe

Classement 2022

L’Armée nationale populaire (ANP) est classée 1ère dans la région maghrébine et 3e au monde arabe et sur le continent africain, selon le classement des armées les plus puissantes en 2022, établi par Global Firepower.

Au Maghreb, l’Armée algérienne arrive en tête, suivie du Maroc et de la Tunisie, tandis qu’elle occupe le 3e rang des pays arabes derrière l’Egypte (1e) et l’Arabie saoudite (2e).

Dans le classement des armées africaines, l’ANP arrive a la 3e position derrière l’Egypte (1e, 12e mondiale) et l’Afrique du Sud (2e, 26e mondiale), selon toujours le classement de Global Firepower pour l’an 2022.

Quant au classement mondial, l’ANP se positionne au 31e rang (27e, classement précédent).

Dans le TOP 10 des armées, on trouve sans surprise les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, Japon, la Corée du sud, la France, la Grande-Bretagne, le Pakistan et le Brésil.

Il utilise plus de 50 facteurs individuels pour déterminer le classement de chacune des 140 Nations incluses dans ce classement, en allant de la puissance militaire et financière a la capacité logistique et géographique.