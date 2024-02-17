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الجزائر

GNL الجزائر الأول عربيا

عادل.ف
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GNL الجزائر الأول عربيا

كشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك”، عن تسجيل صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى اعلى مستوى نمو في الدول العربية خلال الربع الأول 2023.

وارتفعت صادرات الغاز المسال الجزائري، خلال الربع الأول من عام 2023 إلى مستوى 2.8 مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022، والذي تراجعت فيه الصادرات دون مستوياتها المعتادة.

وأظهر ذات التقرير، تسجيل صادرات الغاز المسال الجزائري GNL في الربع الأول من العام الماضي،  نسبة نمو بلغت 16.7%، وهي أعلى نسبة نمو على مستوى الدول العربية خلال هذه الفترة، حيث توجهت غالبية الشحنات من الغاز الجزائري إلى الأسواق الأوروبية الكبرى، على غرار فرنسا، في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمداداتها، وذلك في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المنتظر أن تشهد صادرات الغاز المسال الجزائري قفزة كبيرة خلال الفترة القادمة، وذلك  في ظل أشغال توسعة ميناء سكيكدة النفطي، وتتضمن هذه التوسعة التي تجاوزت نسب الإنجاز  90%، بناء رصيف جديد للغاز المسال، بهدف شحن ناقلات الغاز، بقدرة تصل إلى 220 ألف متر مكعب، مع إنشاء مرسى لشحن المواد المنقولة وتفريغها عن طريق الحاويات.

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