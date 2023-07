Homicide du chef du bureau d’Algérie Poste à Adgha (Adrar): ¨Placement en détention provisoire des cinq accusés

“En vertu des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le Tribunal d’Adrar informe l’opinion publique qu’en date du 09/07/2023, cinq (5) individus impliqués dans l’affaire d’homicide volontaire du chef du bureau d’Algérie Poste à Adgha à Adrar, feu (B.A.K), ont été déférés au parquet de la République près le Tribunal d’Adrar”, lit-on dans le communiqué.

“Les deux premiers accusés sont poursuivis pour les chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens et de vol en réunion avec escalade, tandis que les troisième et quatrième accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, participation au crime d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens et vol en réunion avec escalade. Le cinquième accusé est, quant à lui, poursuivi pour recel d’objets volés et non-dénonciation d’un crime”, lit-on dans le communiqué.

“Les accusés ont été déférés devant le juge instructeur près le Tribunal d’Adrar, qui, après les avoir auditionnés, a ordonné leur placement en détention provisoire”, selon la même source.