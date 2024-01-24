inDrive .. تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميلا في العالم

أصبح تطبيق inDrive للنقل الذكي الأكثر تحميلاً في العالم خلال 2023 وذلك للعام الثاني ورابع تطبيقات السفر تحميلاً في العالم.

وكشفت “إندرايف” أن عدد تحميلات التطبيق وصلت إلى 66.6 مليون خلال عام 2023 وفقاً لبيانات آبل وبلاي ستور، حيث أصبح inDrive هو التطبيق الأكثر تحميلاً لخدمات النقل الذكي في 13 دولة.

وتعد الجزائر سوقاً واعداً للشركة خلال الفترة الحالية حيث تتواجد فقط خدمة النقل الذكي والسفر بين المدن بينما يشهد تطبيق “إندرايف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطورا ونمواً سريعاً.

وتتمتع “إندرايف” بمواصلة رحلة النمو السريعة من خلال إضافة خدمات جديدة مثل الشحن والتوصيل وشحن البضائع بين الشركات بالإضافة إلى ذلك رحلات بين المدن وخدمات المختص، كما توسع النطاق الجغرافي لخدماتها حيث أطلقت “إندرايف” خدماتها شملت مواقع جغرافية جديدة.

كما تسعى الشركة في الآونة الاخيرة أيضًا إلى تقليل ومكافحة التلوث وبدأت في إضافة دراجات نارية كهربائية إلى أسطولها في مختلف المناطق.

وقال أرسين تومسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة inDrive : “يسعدنا أن نعلن عن احتفاظ inDrive بـ مكانته باعتباره ثاني أكثر تطبيقات نقل الذكي تحميلاً على مستوى العالم، وهو دليل على الجهود المذهلة التي يبذلها فريقنا والثقة التي منحنا اياها المستخدمين “.

وأضاف أرسين تومسكي“: في inDrive، مهمتنا الفائقة هي تحدي الظلم الاجتماعي ، ونحن سوف نظل ثابتين في التزامنا بتوفير خدمات تنقل موثوقة بأسعار عادلة ومتنوعة ، حيث نخلق فرص ربح ذات مغزى للأشخاص عبر المجتمعات التي نعمل فيها، وبينما نحتفل بهذا الإنجاز، نتذكر أننا نقيس نجاح inDrive ليس فقط من خلال عدد التحميلات، ولكن من خلال التأثير الأوسع الذي نحدثه على مجتمعاتنا وعلى العالم بأسره“.