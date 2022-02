JM d’Oran: le tournoi de handball annulé si la date de la CANH au Maroc est maintenue

Le commissaire des Jeux méditerranéens (JM), Mohamed Aziz Derouaz, a indiqué mercredi qu’il serait possible d’annuler le tournoi de handball lors de la 19ème édition des JM d’Oran si la date de la CANH au Maroc était maintenue.

Le même responsable, invité du forum du quotidien local public “El Djoumhouria”, que si la date actuelle du Championnat d’Afrique de handball est maintenue, sachant qu’elle coïncide avec la date des JM, le Comité d’organisation de la 19e édition en coordination avec le Comité international des JM, étudiera la probabilité d’une annulation pure et simple du tournoi de la petite balle de la messe sportive méditerranéenne.

A ce propos, Derouaz a réitéré son vif mécontentement face au retard de la Confédération africaine de handball a répondre a la demande du Comité international des JM et des autorités algériennes quant a la nécessité de changer la date du Championnat d’Afrique afin que les équipes africaines concernées par le rendez-vous méditerranéen puissent se déplacer a Oran avec leurs meilleurs joueurs.

Le commissaire des JM a estimé, en outre, que de tels agissements “montrent que le handball algérien est visé”, ajoutant que “le report du championnat arabe des clubs, qui était prévu le mois prochain a Arzew et Oran, en raison du nombre limité des clubs ayant donné leur accord pour y participer, est une autre preuve du complot fomenté contre le hand algérien”.

Mohamed Aziz Derouaz, qui a mené, en tant qu’entraineur, l’équipe algérienne de handball et le MC Alger a plusieurs titres internationaux dans les années 80, a saisi l’occasion pour déplorer la situation actuelle du handball algérien, étayant ses dires par l’état “d’hibernation” dans laquelle se trouve l’équipe nationale des seniors depuis déjà deux ans, a-t-il dit.

Le président du CIJM a Oran pour examiner les préparatifs des Jeux méditerranéens

Une délégation du Comité International des Jeux méditerranéens (CIJM), conduite par son président l’Italien, Davide Tizzano, est arrivée vendredi a Oran pour examiner les préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des JM, a appris l’APS auprès du comité d’organisation de cet événement sportif.

Il s’agit de la première fois que M. Tizzano se rend en Algérie depuis son élection, il y a quelques mois, a la présidence du CIJM, succédant a l’Algérien Amar Addadi.

Le premier responsable du CIJM, qui était accompagné du secrétaire général de ce même Comité, le Grèc Iakovos Filppousis, a tenu, quelques heures après son arrivée dans la capitale de l’Ouest du pays, une réunion avec le commissaire des Jeux, Mohamed Aziz Derouaz, et les responsables des différentes commissions du Comité d’organisation des JM, selon la même source.

La délégation du CIJM , ajoute-t-on de même source, devrait profiter de l’occasion pour visiter les installations sportives et hôtelières désignées pour les JM, en plus de tenir des réunions avec le Comité d’organisation pour avoir une idée précise sur l’avancement des préparatifs sur le plan organisationnel.

Pour rappel, Derouaz s’était déplacé, il y a quelques semaines en Italie, où il a rencontré le président du CIJM sur invitation de ce dernier, après que Tizzano n’ait pu assister au forum international organisé par le comité d’organisation de la 19e édition des Jeux a Oran a la mi-décembre dernier.

JM Oran-2022: lancement de l’opération des inscriptions des participants

Les inscriptions des effectifs concernés par la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue l’été prochain a Oran, ont été lancées, a appris samedi l’APS auprès du comité d’organisation de cette grande manifestation sportive.

La même source a précisé que le processus d’inscription pour les Comités nationaux olympiques se déroulera en trois (3) phases.

La première phase s’étale du 17 Janvier au 18 mars, elle concerne l’inscription des pays dans chaque épreuve par nombre d’athlètes, le staff médical, ainsi que le staff technique et les autres membres de la délégation.

S’agissant de la deuxième phase, elle débute le 19 mars et prend fin le 1er avril, période durant laquelle les Comités nationaux olympiques devront envoyer la liste nominative longue.

Quant a la phase numéro 3, qui débutera le 2 avril, elle permet aux Comités nationaux en question de commencer a confirmer leurs listes courtes, détaille-t-on de même source.

Quelque vingt-cinq pays des deux rives de la méditerranée sont concernés par les JM que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire. Plus de 4.000 athlètes sont attendus a Oran pour l’occasion où ils vont se produire dans pas moins de 24 disciplines sportives.

JM Oran: Salim Dada, président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), vice-président du Comité d’organisation des JM Oran2021, Abderrahmane Hammad, a procédé, ce mercredi, a l’installation officielle de Salim Dada, au poste du président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture et l’organisation des activités culturelles de ces jeux prévus du 25 juin au 5 juillet prochain.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège du COA a Alger en présence des membres de ladite commission des différents secteurs ministériels, précise la même source.

Le commissaire aux Jeux méditerranéens d’Oran Mohamed-Aziz Derouaz avait récemment insisté sur l’importance de la réussite des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Pour rappel, la cérémonie de clôture des JM2021 coïncidera avec le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et la fête de la jeunesse.

JM Oran: les stades de football inspectés par le délégué de la FIFA

Les stades de football concernés par les matchs officiels de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue a Oran lors de l’été 2022, ont fait l’objet d’une visite d’inspection de la part du délégué de la Fédération internationale de football (FIFA) Toufik Korichi, en vue de leur homologation, a appris l’APS mercredi auprès des organisateurs.

L’ancien directeur technique national, désigné récemment par la FIFA au poste de son délégué technique pendant les JM, a visité les quatre stades concernés par le tournoi de football lors du rendez-vous méditerranéen, a indiqué la même source.

Il s’agit des stades Ahmed-Zabana, stade olympique de 40.000 places, stade de Sig et le stade municipal de Mers El Hadjadj. Hormis le stade Zabana, qui a bénéficié de quelques opérations de réaménagement, les autres sites sont nouvellement construits, a fait remarquer Amine Benarbia, représentant de la direction de la jeunesse et des sports d’Oran au sein du comité d’organisation des JM (COJM).

“Korichi s’est montré satisfait dans l’ensemble de la qualité des stades choisis pour accueillir le tournoi de football des JM. Il a certes émis quelques réserves, mais celles-ci sont plus d’ordre organisationnel que technique. Ces réserves devraient être d’ailleurs levées dans quelques semaines”, a-t-il assuré.

Le stade de 40.000 places relevant du complexe sportif d’Oran est pratiquement achevé, vu que sa réception est prévue dans les prochains jours, selon les engagements de la société réalisatrice.

S’agissant du stade de Sig, relevant d’un nouveau complexe sportif de cette ville de la wilaya de Mascara, le taux d’avancement de ses travaux a atteint les 85 pc, selon la même source, citant le bureau d’étude chargé de ses travaux.

Cette installation sportive d’une capacité d’accueil de 20.000 places fait l’objet actuellement d’une opération de rénovation de sa pelouse en gazon naturel qui devra être prête dans un délai d’un mois et demi, a précisé Benarbia.

Ce n’est pas le cas pour le nouveau stade municipal de Mers El Hadjad d’une capacité d’accueil de 5.400 places et doté d’une pelouse synthétique qui est fin prêt pour accueillir les matchs officiels, de l’avis même du délégué de la FIFA, cité par le membre du COJM.

Les demi-finales du tournoi de football, qui sera dédié aux sélections des moins de 18 ans, auront lieu aux stades Zabana et Sig, alors que la finale est prévue dans l’antre du premier stade cité, a encore informé la même source.

Cinq autres sites sont également retenus pour abriter les entraînements des sélections participantes, en l’occurrence, les stades de Boufatis, Sidi Chahmi, le terrain de l’Institut de formation des cadres du sport d’Ain-Turck, celui du village méditerranéen, en plus du terrain de réplique du nouveau complexe olympique d’Oran, a fait savoir Amine Benarbia.

Jeux méditerranéens: réception de la majorité des structures sportives fin décembre

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezzak Sebgag a révélé lundi que la majorité des structures qui accueilleront les Jeux Méditerranéens d’Oran-2022 (25 juin-5 juillet), “seront prêtes d’ici a la fin décembre, car elles en sont aux “dernières retouches”.

Lors de sa réunion avec la Commission de la jeunesse, des sports et de l’activité associative de l’Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement Basma Azouar, le ministre a indiqué: “Lors de ma récente visite sur place, et par rapport a la visite que j’ai effectuée avec le Premier ministre en fin du mois d’octobre dernier, j’ai remarqué de bons progrès dans les sites de compétition et des entraînements et la majorité des structures seront réceptionnées d’ici la fin décembre en cours, car elle sont prêtes a 95%, et les 5% des travaux restants sont relatifs a l’installation de caméras de surveillance”.

“Il y a certaines structures qui seront livrées mi-février au plus tard, comme le centre aquatique et le terrain de lancer”, a-t-il ajouté.

Et d’ajouter: “Ces structures seront un gain pour la wilaya d’Oran et pour l’Algérie en général, car elle deviendra un pôle sportif par excellence qui pourra rivaliser avec les pays d’Afrique du Nord qui disposent d’infrastructures de très hautes qualités”.

Concernant la visite que devra effectuer une commission internationale pour le contrôle des structures, prévue le weekend courant a Oran, le ministre a fait savoir que “les garanties que nous devront offrir a cette commission sera le terrain qui sera la meilleure réponse aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux”.

Selon le ministre, l’organisation de cet événement sportif de grande envergure constitue “un défi pour l’Algérie compte tenu de son importance et des fonds ayant été mobilisés pour la réalisation des projets, ce qui reflète l’intérêt particulier accordé par l’Etat a ce rendez-vous”.

L’Algérie devra participer a cet événement sportif avec 601 athlètes de différentes disciplines qui sont actuellement en stage de préparation, et ce, en prévision de ce rendez-vous méditerranéen.

JM Oran-2022: livraison de la totalité des infrastructures en décembre

Les infrastructures sportives d’Oran concernées par une large opération de mise a niveau en prévision de l’organisation dans cette ville de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), l’été 2022, seront livrées dans leur totalité avant la fin de l’année 2021 en cours, a annoncé le wali, Saïd Saayoud.

S’exprimant devant la presse a l’issue de la Supercoupe d’Algérie vendredi soir au Palais des Sports (Hammou-Boutelilis), l’un des équipements concernés par les travaux de rénovation, Saayoud a fait savoir que le taux d’avancement des chantiers des équipements sportifs en question est estimé a 90%.

“Dans l’ensemble, les travaux au niveau des différentes structures faisant l’objet de travaux de réaménagement et de modernisation ont atteint les 90%. Certains de ces équipements sont déja livrés, alors que ceux restants seront réceptionnés avant la fin de l’année en cours”, a indiqué le wali d’Oran.

Les chantiers en question concernent une quinzaine d’équipements, dont les travaux sont supervisés par la direction locale de la Jeunesse et des Sports. Il s’agit d’anciennes infrastructures réservées a la compétition officielle lors des JM qui vont disposer désormais des normes internationales a tous les niveaux, s’est réjoui le premier responsable de la capitale de l’Ouest du pays.

Outre le Palais des Sports, d’autres importantes infrastructures sportives ont bénéficié de travaux de rénovation, tels que le complexe de Tennis, sis a Haï Essalem dans la commune d’Oran, le centre équestre Antar-Ibnou Cheddad a Es-Senia, le champ de tirs a Bir El Djir, et l’Institut de formation des cadres de sports a Aïn El Turck.

Dans ce contexte, Saayoud a évoqué l’avancement des travaux au niveau du nouveau complexe sportif de la ville faisant part de sa ” satisfaction” quant a la relance des chantiers des équipements dont la cadence des travaux a été marquée par une certaine lenteur au cours de ces derniers mois.

“Depuis la visite du Premier ministre au niveau des chantiers du complexe sportif, la cadence des travaux a connu une nette progression, notamment au niveau des unités qui souffraient du retard dans leur réalisation, a l’image notamment du centre nautique et de la salle omnisports, après avoir augmenté le nombre des ouvriers”, a-t-il assuré, rappelant que la société chinoise réalisatrice, a été sommée de livrer le complexe en question dans sa totalité avant le 31 décembre 2021.

“Une chose est sûre, on sera prêts pour la 19e édition des JM, qui sera une occasion pour notre pays de montrer ses capacités organisationnelles d’événements de cette envergure, et ce, a tous les niveaux”, a-t-il soutenu.

La 19e édition des JM, prévue initialement pour l’été 2021, a été décalée d’une année a cause de la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus, rappelle-t-on.