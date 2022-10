La CAF retire l’organisation de la CAN 2025 a la Guinée

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé vendredi que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ne sera pas organisée en Guinée.

Coup de tonnerre sur la CAN. Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a annoncé vendredi soir a Conakry le retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025 a la Guinée parce que les infrastructures ne sont pas prêtes. Motsepe a indiqué devant la presse que la CAF allait rouvrir l’appel a candidatures pour l’accueil de la compétition continentale en 2025.

“Les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts”

“Demain, on demandera a la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu’en l’état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en 2025 en Guinée”, a-t-il déclaré. La Confédération réunit samedi son comité exécutif. M. Motsepe a précisé que la décision de la CAF remontait en fait a juillet. “La CAN 2025, qui avait été attribuée a la Guinée, nous ne sommes pas prêts (a l’accueillir) pour le moment en Guinée, et il nous faut rouvrir ce processus”, a-t-il dit.

L’Algérie va-t-elle se porter candidate?

Interrogé par un journaliste de Echorouk News, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef a dit que la décision sera prise lorsque toutes les données seront recueillies.

En effet, l’Algérie semble prête pour accueillir cet événement d’autant plus que plusieurs stades devraient réceptionnés dans les semaines voire les mois a venir, c’est le cas d’ailleurs de celui de Baraki (Alger) et celui de Tizi Ouzou.

Pour rappel, l’Algérie a organisé une seule fois la coupe d’Afrique des Nations en 1990 qu’elle a remportée face au Nigeria (1-0).