La revalorisation des salaires prévue a cette date

Selon Aïmene Benabderrahmane

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, ce jeudi, a Alger, que la révision du point indiciaire dans la fonction publique entrera en vigueur avant fin avril prochain, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans une déclaration a la presse en marge de la remise des affectations budgétaires aux différentes administrations et établissements publics au titre de la loi de finances 2022, Benabderrahmane a indiqué que “toutes les dispositions ont été prises, en vue de concrétiser l’opération de révision du point indiciaire dans la fonction publique au mois de juillet prochain, mais le président de la République a ordonné au Gouvernement de procéder a la révision de ce point au mois d’avril prochain”.

Benabderrahmane a estimé que cette instruction présidentielle dénote “l’attachement du président de la République a soutenir toutes les catégories sociales et augmenter les salaires”. Relevant l’importance de la révision du point indiciaire dans la revalorisation des salaires des fonctionnaires et des travailleurs, le Premier ministre a fait savoir que la mesure relative a la révision de l’impôt sur le revenu global (IRG) contenue dans la loi de finances 2022, permettra aussi d’augmenter les salaires des travailleurs et des salariés, ainsi que d’améliorer le pouvoir d’achat.

A cette occasion, Benabderrahmane a fait état du lancement d’” une réforme globale” du régime fiscal au cours de cette année et de l’année prochaine, ce qui permettra de soutenir le développement national et le taux d’intégration nationale.