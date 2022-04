L’Algérie condamne fermement l’agression sioniste contre les Palestiniens a Al-Aqsa

L’Algérie a fermement condamné la grave agression menée par les forces d’occupation sionistes contre les Palestiniens, vendredi a l’aube dans la mosquée d’Al-Aqsa.

“L’Algérie a fermement condamné la grave agression menée par les forces d’occupation sionistes contre les Palestiniens, vendredi a l’aube dans la mosquée d’Al-Aqsa en violation flagrante de la sacralité de la mosquée et de toutes les résolutions et chartes internationales pertinentes”, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

“L’Algérie souligne, ajoute-t-on de même source, la nécessité d’assurer une protection totale aux fidèles musulmans et de leur permettre d’accomplir leurs rituels dans la mosquée d’Al-Aqsa, qui est un wakf islamique”.

“L’Algérie a appelé la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, a assumer les missions qui leur sont dévolues et a agir pour mettre fin a ces provocations agressives et assurer la protection du peuple palestinien et de ses lieux saints”, peut-on lire également dans le même communiqué.

“Les violations répétées commises par l’occupation sioniste contre le peuple palestinien dans les territoires palestiniens et l’insécurité et l’instabilité qui en résultent réaffirment l’urgence de lancer un processus de paix sérieux qui conduit a l’instauration d’une paix globale et juste au Moyen-Orient, au retrait d’Israël de tous les territoires arabes occupés et a l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec El-Qods pour capitale”, a ajouté le communiqué émanant du département de Ramtane Lamamra.