Lamamra s’entretient avec son homologue américain Antony Blinken

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu mercredi a Alger avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, qui a entamé plus tôt dans la journée une visite en Algérie.

“Je suis heureux de la séance de travail fructueuse que j’ai eu aujourd’hui [mercredi, ndlr]avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Nos entretiens ont porté sur les opportunités prometteuses pour consolider le partenariat bilatéral entre nos deux pays et renforcer notre engagement en matière de la promotion de la paix et de la stabilité tant au plan régional qu’international conformément a nos valeurs et nos intérêts communs”, a indiqué le chef de la diplomatie algérienne sur Twitter.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est arrivé ,ce mercredi 30 mars 2022, a Alger après une tournée en Palestine occupée et au Maroc.

Antony Blinken a été accueilli a son arrivée a l’aéroport international d’Alger par des responsables du ministère des Affaires étrangères et par l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie Elizabeth Moore Aubin.

Samedi dernier, le secrétaire d’Etat américain s’est rendu dans territoires palestiniens occupés où il a pris part a une rencontre aux côtés des ministres arabes des affaires étrangères de quatre pays, a savoir le Maroc, l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Bahreïn et celui de l’occupant israélien.