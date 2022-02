L’Arabie saoudite se dit prête a normaliser avec Israël si…

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al Saud a dit que son pays serait prêt a normaliser ses relations avec Israël si un certain nombre de conditions étaient réunies.

Interrogé par le correspondant du journal hébreu “Maarif” -en marge du sommet sur la sécurité a Munich- sur la possibilité de voir Riyad normaliser avec l’entité sioniste, le responsable saoudien a répondu: “Pour nous, cela interviendra quand une solution juste sera trouvée a la question palestinienne”.

Le journal israélien a ajouté citant Faisal bin Farhan: “l’intégration d’Israël dans la région sera très bénéfique non seulement pour Israël mais pour toute la région”.

Et le ministre saoudien de se rétracter: “Ne pas résoudre les principaux problèmes et ne pas accorder du respect et de la souveraineté au peuple palestinien, cela va renforcer les voix les plus extrémistes de la région”.

“Aujourd’hui, la priorité, soutient-il, c’est de trouver une solution de sorte qu’Israéliens et Palestiniens puissent s’asseoir ensemble et qu’ils aient un processus de paix sur lequel l’on peut travailler. Cela devrait faciliter les choses pour tous les pays qui n’entretiennent pas jusque-la de relations avec Israël”.