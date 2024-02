Le corps Alexeï Navalny a été remis à sa mère

La mère de l’opposant russe Alexeï Navalny, Lioudmila Navalnaïa, a récupéré le corps de son fils selon une annonce faite, samedi 24 février, par l’entourage de l’opposant mort le vendredi 16 février dans une colonie pénitentiaire russe.

L’information met fin à plusieurs jours de confusion autour du sort de la dépouille de Navalny, que Mme Navalnaïa n’avait pu voir jusqu’à jeudi dernier.

Dans un court message vidéo diffusé par l’entourage de l’opposant, Mme Navalnaïa accusait ce jour-là les autorités russes de menaces à son encontre pour qu’un « enterrement secret » d’Alexeï Navalny soit organisé. « Ils me font du chantage (…). Ils veulent que tout soit fait secrètement, sans cérémonie, ils veulent m’emmener aux confins d’un cimetière, près d’une tombe fraîche, et me dire “ci-gît ton fils”, je ne suis pas d’accord avec cela », déclarait Lioudmila Navalnaïa. « J’ai enregistré cette vidéo parce qu’ils ont commencé à me menacer. Droit dans les yeux, ils m’ont dit que si je ne donne pas mon accord pour un enterrement secret, ils vont faire quelque chose avec le corps de mon fils. L’enquêteur me l’a dit ouvertement: “le temps joue contre vous, le corps est en train de se décomposer” », disait-elle également, selon Le Monde.