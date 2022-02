Le MAE appelle les Algériens établis en Ukraine à rester en contact permanent avec l’ambassade d’Algérie à Kiev

“Dans le cadre de son suivi continu de la situation de la communauté nationale en Ukraine, et devant la détérioration de la situation sécuritaire, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger appelle les citoyens encore présents en Ukraine a rester en contact permanent avec l’ambassade d’Algérie a Kiev pour la coordination nécessaire face aux développement de la situation qui exigent une extrême prudence”, a précisé le communiqué.

“Pour les Algériens ayant traversé les frontières ukrainiennes a destination de la Pologne et de la Roumanie, le ministère les invite a prendre attache avec l’ambassade d’Algérie a Varsovie en appelant le 00 48 22 617 58 55 et le numéro vert 00 48 780 605 353, et l’ambassade d’Algérie a Bucarest en appelant le 00 40 21 314 45 65″‘.