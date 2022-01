Le paysage audiovisuel algérien se dotera d’une chaîne parlementaire

A l’occasion du 60e anniversaire de l’Indépendance

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN) Brahim Boughali a soutenu mardi la proposition de lancer une chaîne parlementaire a l’occasion du 60e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie.

Le président du Conseil de la nation Salah Goudjil et le président de la chambre Basse du Parlement Brahim Boughali ont coprésidé, ce mardi, une rencontre autour de la création de la chaîne parlementaire en présence du ministre de la Communication, du directeur général de la Télévision algérienne, des membres des deux chambres ainsi que des cadres de l’APN.

“La chaîne sera un espace pour éclairer l’opinion publique. Ce qui nous mettra en même temps devant un défi majeur qui repose essentiellement sur la confiance du citoyen, la promotion de son rôle, le travail, l’aide et la participation de près ou de loin au développement du pays”, a souligné Boughali dans son allocution, selon un communiqué de l’APN.

Pour le premier responsable de cette instance, “la chaîne parlementaire aura pour mission d’éclairer l’opinion publique sur toutes les questions ayant trait a la législation, aux modes de contrôle diplomatique et parlementaire et les différentes activités des deux chambres [APN-Sénat] qui représentent en effet la voix du citoyen la où il se trouve”.

A ce titre, il a proposé un certain nombre de points, a savoir entre autres la tenue dans les meilleurs délais d’une rencontre de coordination entre députés et sénateurs afin de déterminer plusieurs thèmes relatifs a l’amélioration de la convention –si nécessité il y a-, instaurer un climat de concurrence, donner la chance aux compétences de tirer profit de l’expérience des anciens parlementaires [députés et sénateurs] afin d’orienter les nouveaux députés dans le but d’atteindre l’excellence d’autant plus que la création de cette chaîne constitue le 36e engagement de Abdelmadjid Tebboune [alors candidat a la présidentielle], ce qui est de nature a renforcer la crédibilité de l’élu au niveau local et aux yeux des électeurs qui lui ont donné leur voix”.