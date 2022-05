Le président Tebboune en visite d’Etat en Italie 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune entame mercredi une visite d’Etat de trois jours en Italie a l’invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella, a indiqué mardi un communiqué de la présidence de la République.

“A l’invitation du président de la République d’Italie, Sergio Mattarella, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune entame a partir de demain une visite d’Etat de trois jours en République italienne”, lit-on dans le communiqué.

“Cette visite revêt une importance particulière dans le raffermissement des liens d’amitié historiques et le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment dans le volet économique, et ce, dans le cadre d’une vision nouvelle des deux présidents visant a insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et a la coopération stratégique entre les deux pays voisins et amis”, a ajouté la même source.

Le président Tebboune s’entretient en tête a tête avec son homologue italien

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a eu ce samedi a Alger des entretiens avec son homologue italien, Sergio Mattarella, en visite d’Etat en Algérie.

A l’issue de ces entretiens élargis par la suite aux délégations des deux pays, trois accords ont été signés par les deux parties. Ces accords ont trait aux secteurs de l’Education, de la Justice et de la sauvegarde du patrimoine.

Le président italien Sergio Mattarella arrive a Alger

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce samedi 6 novembre 2021, son homologue italien Sergio Mattarella a son arrivée a l’aéroport international Houari Boumediène.

Le président italien Sergio Mattarella qui effectue une visite d’Etat de deux jours en Algérie a été également accueilli a son arrivée a Alger par le président du Conseil de la nation Salah Goudjil, le président de l’APN Brahim Boughali, le Premier ministre, ministre des Finances Aïmen Benabderrahmane et le chef d’Etat-Major de l’ANP Saïd Chanegriha.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de “la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays amis ainsi que l’ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples”, a ajouté la même source.