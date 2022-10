Le président Tebboune reçoit la Première ministre française (PHOTOS)

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi 10 octobre 2022, la Première ministre française Elisabeth Borne qui effectue une visite en Algérie depuis dimanche.

L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet a la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad et du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Abderrachid Tebbi.

Côté français, étaient présents a l’audience, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti.

Borne déterminée a construire une relation renouvelée entre les deux pays

La Première ministre française Elisabeth Borne a réitéré dimanche soir a Alger sa détermination a construire une relation renouvelée entre l’Algérie et la France, qualifiant la 5ème session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français de “signe fort” et d’une “étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre les deux pays”.

“Le CIHN qui se déroule a Alger, quelques semaines après la rencontre de nos deux Présidents, est un signe fort. C’est la preuve de notre détermination a construire une relation renouvelée entre nos deux pays”, a affirmé Mme Borne dans un point de presse au terme de la session du CIHN qu’elle a coprésidée avec le Premier ministre Aïmene Benabbderrahamne.

Elle a indiqué que ce CIHN est “une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l’Algérie”, ajoutant que sa visite en Algérie “ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera a nos deux peuples et leurs jeunesse”.

Pour Mme Borne, “l’atmosphère de confiance et de fraternité” qui a caractérisé la 5ème session de ce CIHN est “a l’image de l’engagement de la mise en œuvre d’une relation renouvelée entre les deux pays, dans le sillage de la rencontre historique entre les Présidents des deux pays en août dernier”, qualifiant ce CIHN “d’une opportunité inédite pour commencer a traduire en actes la vision de nos chefs d’Etat”.

“Le Comité intergouvernemental illustre, de par sa composition et la diversité des sujets traités, toute la richesse et la densité de notre coopération a l’image de la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé, signée le 27 août dernier”, a-t-elle soutenu, précisant que le déplacement en Algérie de 15 membres de son gouvernement “témoigne de notre volonté conjointe de mettre concrètement en œuvre cet engagement durable qui profitera en premier lieu aux citoyens des deux pays”.

Mme Borne a relevé que la “volonté de donner corps a ce partenariat s’est déclinée autour de trois piliers”, citant l’économie pour “développer le commerce, l’innovation et créer des emplois”, ainsi que “la mobilité dans la lignée de la Déclaration d’Alger”.

Dans ce sens, elle a mis l’accent sur “les échanges pour mieux encadrer la circulation des personnes entre les deux pays et les moyens d’encourager les mobilités étudiante, scientifique artistique et économique”, alors que le 3ème pilier concerne, a-t-elle dit, “la jeunesse pour regarder vers l’avenir et penser aux jeunes des deux rives de la Méditerranée”.

Pour la Première ministre française, ce CIHN a été “un honneur particulier” pour elle d’être reçue en Algérie, soulignant qu’il s’agissait de son premier déplacement officiel a l’étranger depuis sa nomination au poste de Première ministre.

Benabderrahmane reçoit un appel téléphonique de son homologue française

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, lundi, un appel téléphonique de son homologue française, Elisabeth Borne avec laquelle il a passé en revue les voies et moyens de renforcement des relations bilatérales, indique un communique des services du Premier ministre.

“Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, ce jour [lundi, ndlr], un appel téléphonique de la Première ministre française, Elisabeth Borne. Les entretiens ont permis d’affirmer la volonté politique des dirigeants des deux pays d’œuvrer au renforcement des relations bilatérales, notamment a l’occasion de la tenue de la Commission gouvernementale algéro-française de haut niveau , prévue les 9 et 10 octobre 2022 a Alger”, souligne le communiqué.

La Première ministre française attendue a Alger les 9 et 10 octobre

La Première ministre française Elisabeth Borne effectuera une visite en Algérie les 9 et 10 octobre pour concrétiser avec son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane, en comité intergouvernemental, le “partenariat” conclu entre les présidents des deux pays fin août, a annoncé Matignon ce samedi.

“En ligne avec la Déclaration conjointe d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France”, adoptée a l’occasion de la visite du président français Emmanuel Macron fin août, “les membres des gouvernements français et algérien se réuniront pour réaffirmer leur détermination a promouvoir l’amitié entre la France et l’Algérie, et approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun”, selon cette source.

Possible augmentation des livraisons de gaz

Des annonces seront faites “prochainement” sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien en direction de la France, en pleine crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine, avait aussi précisé le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran au lendemain de la visite d’Emmanuel Macron en Algérie, qui s’était félicité qu’Alger aide “a la diversification” des approvisionnements en gaz de l’Europe, a rapporté BFMTV.

Elisabeth Borne, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement français, co-présidera, “avec son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane la cinquième session du comité intergouvernemental de haut niveau” (CIHN), a précisé Matignon.

“La jeunesse des deux pays” sera au menu de ce comité intergouvernemental de haut niveau, “qui permettra également d’avancer sur les questions économiques et la transition écologique”, précise Matignon.

Relance des liens bilatéraux

“Un partenariat renouvelé, concret et ambitieux”: après des mois de crise, Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron avaient gravé dans le marbre le 27 août, dans une déclaration commune, la relance des liens bilatéraux, au terme d’une visite de trois jours du chef de l’Etat français en Algérie.