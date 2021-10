Le vaccin anti-Covid algérien a la conquête de l’Afrique

Selon Lamamra

Le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a affirmé mercredi soir que l’Algérie procéderait prochainement a l’exportation de son vaccin anti-Covid vers des pays africains et ceux qui en ont le plus besoin.

Dans une déclaration a la presse a l’occasion de sa visite en Italie, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué qu’”après l’entrée en production il y a quelques jours de la première production du vaccin anti-Covid en Algérie, des négociations pour démarrer une nouvelle chaîne de production devraient bientôt être conclues”.

“Dieu merci, poursuit Lamamra, l’Algérie a su gérer la situation sanitaire et les chiffres baissent considérablement. Elle veut non seulement subvenir a ses besoins nationaux, mais aussi exporter pour partager ses vaccins avec les pays dans le besoin”.

Benabderrahmane lance officiellement la production du vaccin algérien anti-Covid19

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a procédé mercredi a Constantine au lancement de la production du vaccin anti-Covid 19, de la firme chinoise Sinovac, a l’unité du Groupe Saidal sise dans la zone industrielle Palma.

Le Premier ministre qui était accompagné d’une délégation ministérielle, a visité l’unité de production du vaccin et reçu, sur place, des explications sur le processus de fabrication du vaccin et de validation du produit avant l’étude de stabilité et l’enregistrement.

Pour rappel, l’usine de production Saidal de Constantine produira un (1) million de doses de vaccin anti Covid-19 dans le courant du mois d’octobre, 2 millions en novembre et plus de 5,3 millions de doses a partir de janvier 2022.

La capacité de production de cette unité est de 320.000 doses par jour avec une moyenne de 8 heures de travail, soit une production de 8 millions de doses par mois, 96 millions de doses par an et 200 millions de doses suivant le système de travail par équipe.

Benabderrahmane est accompagné, durant sa visite de travail dans la ville des ponts suspendus, par les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, des Transports, Aissa Bekkai, de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et de l’Industrie Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.